"Битки" на аукционах США начали ощутимо дорожать: что происходит

Виталий Сазонов Новости 17:00, 4.06.2020

Многие в Украине ожидали, что после карантина "битки" на аукционах США подешевеют. Однако на деле наблюдается обратная ситуация – в последнее время машины на американских площадках начали дорожать, причем довольно ощутимо.

На подорожание авто в США обратил внимание руководитель каршэринга Getmancar Тарас Гетьманский.

"Цены выросли и растут. Средняя цена VW Jetta на рынке США, на Copart 2700-3700$, ну, максимум такие авто уходили за 4000$... Вот скрин, такое авто максимум до пандемии стоило 4000$, в США, сейчас 6300$ уже дают и это ещё не конец", – написал в своём Facebook Тарас Гетьманский.

В итоге, такое положение дел может привезти к тому, что популярные на украинском рынке автомобили из США могут заметно прибавить в цене. Особенно это коснётся авто из "новых партий".

По мнению AutoOboz, подорожание авто на аукционах США могло произойти из-за отложенного спроса на б/у авто и побаивания населения вкладываться в новые автомобили из-за экономической неопределенности.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на аукцион Copart попал первый электромобиль Porsche с пробегом 27 км.

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