Билык, Дорофеева и Вакарчук: на каких автомобилях ездят украинские звезды

Представители мирового шоу-бизнеса зачастую любят выставлять напоказ свое состояние, приобретая дорогостоящие "игрушки" для себя. Речь идет не только о брендовой одежде, коллекционных аксессуарах и драгоценностях. Автомобили также выступают в роли показателей успеха и богатства.

Многие украинские звезды также любят дорогие авто респектабельных марок. Однако есть и те, кто отдает свое предпочтение комфорту и практичности. OBOZREVATEL рассказывает, какие автомобили выбирают популярные украинские артисты в 2020 году.

Ирина Билык

Украинской певице Ирине Билык близкий друг подарил электрокар Tesla Model 3. Дорогим презентом 50-летняя артистка похвасталась на своей странице в Instagram. По словам звезды, она приняла автомобиль в честь особенной даты – 30-летия дружбы.

Ирина Билык получила в подарок электрокар Tesla. Instagram

Надя Дорофеева

Певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева предпочитает немецкий внедорожник BMW X5. Таким образом, она выбрала для себя комфорт и безопасность.

Надя Дорофеева и ее BMW X5. Instagram

Настя Каменских

Певица всегда отдавала предпочтение большим и респектабельным машинам. Долгое время знаменитость ездила на Porsche Cayenne первого поколения оранжевого цвета. Сейчас Настя Каменских выбрала черный Mercedes-Benz GLE Coupe.

Машина Насти Каменских. Instagram

Святослав Вакарчук

Лидеру группы Океан Эльзы принадлежит люксовый британский внедорожник. На Вакарчука зарегистрирован Range Rover в одной из самых дорогих комплектаций.

На Вакарчука зарегистрирован Range Rover. Car and Driver

ONUKA

Ната Жижченко, фронтвумен группы ONUKA предпочитает ездить на черном Smart Roadster. Эта модель выпускалась всего три года: с 2003-го по 2006-ый. Всего было выпущено около 43 000 подобных авто.

Анатолий Анатолич и Ната Жижченко в ее авто YouTube (cкриншот видео "Зе Интервьюер")

ONUKA предпочитает ездить на черном Smart Roadster. bigmir.net

Юрий Горбунов и Потап

Популярный телеведущий Юрий Горбунов ездит на машине премиум-класса Range Rover. Средняя стоимость такого авто составляет около 80 тысяч долларов. Так же известно, что известный продюсер Потап также предпочитает эту марку автомобиля.

Юрий Горбунов выбрал авто марки Range Rover Instagram

Потап и его Range Rover Instagram

Владимир Дантес

Певец, блогер, телеведущий Владимир Дантес ездит на Hyundai Tucson.

"В представлении нашего менталитета – не слишком шикарная, хотя очень удобная", – рассказывал Владимир. В последнее время артист стал все больше размышлять над покупкой электрокара.

Владимир Дантес ездит на Hyundai Tucson Instagram

Дантес выбрал Hyundai Tucson. Рaritet.com.ua

Андрей Хлывнюк

У вокалиста группы "Бумбокс", Андрея Хлывнюка – внедорожник и одна из самых безопасных машин в мире по мнению автоэкспертов – Volvo XC90 2011 года выпуска.

Андрей Хлывнюк выбрал комфортный автомобиль Volvo. 24 Канал

Хлывнюк ездит на Volvo XC90. Сosmo.com.ua

MONATIK

Jaguar стал любимчиком MONATIK. Певец недавно протестировал новый электрокар Jaguar I-PACE и остался в восторге. Скорость, технологичность и дизайн автомобиля безумно впечатлили певца. Судя по всему, Дмитрий идет в ногу со временем и предпочитает современные, новаторские автомобили.

Monatik выбрал Jaguar I-PACE. Instagram

Эктор Хименес-Браво

Судья и ведущий шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво – владелец Infinity FX37s sport. Именно на этой машине он успешно объездил всю Украину. По словам Эктора, автомобиль дает ему свободу передвижений, которой нет ни с одним другим транспортом. На нем удобно путешествовать и осматривать новую местность.

Эктор Хименес-Браво за рулем Infinity FX37s sport. Instagram

Infinity FX37s sport. ТСН

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