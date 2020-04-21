Biagini Passo: как итальянцы VW Golf изобретали
В преддверии предстоящего летнего сезона в компании Volkswagen неожиданно вспомнили об одном из самых необычных проектов, когда-либо созданных на базе культовой модели Golf.
Этот прообраз современных кроссоверов-кабриолетов, вроде концепта T-Cross Breeze 2016 года или VW T-Roc Convertible, был создан итальянской компанией Biagini в 1990 году.
Автомобиль использовал полноприводное шасси Golf II Country и кузов кабриолета Golf I. Новинка получила название Biagini Passo.
От своего немецкого родственника модель отличалась новыми бамперами, оригинальной решеткой радиатора, иными фарами, трубчатой защитой передней части кузова, расширителями колесных арок и еще большим клиренсом. Passo оснащался 1,8-литровым бензиновым мотором Volkswagen мощностью 98 л.с.
В период с 1990 по 1993 год было изготовлено примерно 300 таких необычных пятиместных кабриолетов. Около 50 из них были проданы в Германии, а остальные разошлись по странам Европы с более мягким и солнечным климатом. До наших дней большинство из них не дожили из-за проблем с коррозией.
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