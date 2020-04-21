Biagini Passo: как итальянцы VW Golf изобретали

В преддверии предстоящего летнего сезона в компании Volkswagen неожиданно вспомнили об одном из самых необычных проектов, когда-либо созданных на базе культовой модели Golf.

Biagini Passo media.vw.com

Этот прообраз современных кроссоверов-кабриолетов, вроде концепта T-Cross Breeze 2016 года или VW T-Roc Convertible, был создан итальянской компанией Biagini в 1990 году.

Концепт VW T-Cross Breeze 2016 года media.vw.com

Серийная модель VW T-Roc Convertible дебютировала в 2019 г. media.vw.com

Автомобиль использовал полноприводное шасси Golf II Country и кузов кабриолета Golf I. Новинка получила название Biagini Passo.

Biagini Passo media.vw.com

Biagini Passo media.vw.com

Biagini Passo media.vw.com

От своего немецкого родственника модель отличалась новыми бамперами, оригинальной решеткой радиатора, иными фарами, трубчатой защитой передней части кузова, расширителями колесных арок и еще большим клиренсом. Passo оснащался 1,8-литровым бензиновым мотором Volkswagen мощностью 98 л.с.

Biagini Passo media.vw.com

В период с 1990 по 1993 год было изготовлено примерно 300 таких необычных пятиместных кабриолетов. Около 50 из них были проданы в Германии, а остальные разошлись по странам Европы с более мягким и солнечным климатом. До наших дней большинство из них не дожили из-за проблем с коррозией.

Biagini Passo media.vw.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, в США обнаружили необычную советскую "Ниву".

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