'Безумный Макс' по-украински: старую 'Волгу' переделали в вездеход

Автолюбители из Каменского сделали из старой "Волги" уникальный внедорожный пикап.

Об этом рассказали журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2. Узнать в нем советскую машину практически невозможно, ведь механики заменили почти все заводские детали.

По словам владельца авто, идея сделать что-нибудь необычное из советской "Волги" возникла 2 года назад. Вдохновение создатели экстремального пикапа черпали в образах автомобилей из знаменитого фильма "Безумный Макс".

От "Волги" остался только родной салон. Пришлось поменять даже стекла. Кроме того, были модернизированы кузов, шасси, двигатель снабдили механическим нагнетателем. В результате мощность мотора выросла до 180 л.с.

В коллекции умельцев из Каменского это уже не первый проект. Ранее они уже переделали восемь автомобилей и не собираются останавливаться на достигнутом. это девятый автомобильный эксклюзив. Главная идея проекта – доказать, что за небольшие деньги можно создавать уникальные и интересные машины, которые дарят незабываемые эмоции.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине построили "Таврию" для дрифта с мотором BMW, а фаны американских гонок на четверть мили модернизировали отечественный ZAZ Lanos настолько, что он теперь не уступает "прокачанным" BMW Mercedes-Benz.