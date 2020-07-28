Раритетное авто против новой машины: чем может обернуться ДТП

Старые автомобили, созданные еще в прошлом веке, обладают более крепкими кузовами в сравнении с более новыми машинами. Яркий тому пример – видео довольно жесткого ДТП с участием коллекционного авто, разработанного еще в 1930-х годах, и малолитражки Peugeot 206, которая относится к началу нулевих. Изначально оператор снимал эффектный выезд эксклюзивного авто на трассу, но так получилось, что в итоге записал аварию.

Как можно увидеть в ролике, водитель родстера Morgan 4/4 – редкого классического авто, который выпускался небольшими партиями с 1936 по 2019 годы – проявил безрассудство и выскочил со второстепенной дороги, не предоставив преимущество хетчбэку Peugeot, который ехал по главной дороге. Судя по всему, виновник ДТП полагал, что ему удастся проскочить, однако не рассчитал скорость "помехи слева" и оба авто совершили столкновение.

Итог аварии: классический Морган, которым управлял виновник ДТП, отделался минимальными повреждениями (вмятины и царапины едва заметны), а вот Пежо ударился так, что его запчасти разбросались по дороге на несколько метров. Что касается водителей, они, к счастью, не пострадали.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что блогеры лишили автомобили подвески и проверили, как он едет в таком состоянии.