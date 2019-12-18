Безопасность и комфорт: почему премиум-шины дороже моделей массового сегмента

Специалисты Nokian Tyres предлагают свои рекомендации для правильного выбора шин.

Каждый раз при покупке нового комплекта шин автолюбители сталкиваются с трудным выбором: какую модель предпочесть, чтобы не переплатить, но вместе с тем получить качественный продукт. И если приобретая телефон, пару обуви или же стол в гостиную, покупатель может оценить абстрактную величину эффективности затрат, то при покупке шин проследить зависимость отдачи от каждой вложенной гривны гораздо сложнее, если вообще возможно. Потому что один из ключевых параметров, определяющих качество шин – безопасность.

Как правильно выбрать шины для авто nokiantyres.ua

Безопасности

Именно безопасность должна быть наивысшим приоритетом разработчиков, работающих над новыми моделями шин. Причем, независимо от того, будут ли это шины массового, либо же премиум-сегмента. Впрочем, в реальности производители зачастую вынуждены сознательно экономить, чтобы удержать цену продукта на конкурентном уровне.

Прежде всего, это касается массового сегмента, где цена чаще является определяющим фактором при покупке. В то же время, шины премиум-сегмента априори дороже, и в их стоимость заложены высокие затраты на процесс разработки, тестирования и налаживания производства. А следовательно, потребитель в праве ожидать, что такие шины будут качественнее.

Их ожидания оправдываются: в сравнительных тестах лидируют именно премиум-модели зимних и летних шин. В реальной ситуации экстренного торможения, при прочих равных, тормозной путь автомобиля на премиум шинах окажется существенно короче. Что в свою очередь означает, что водителю либо удастся избежать столкновения, либо минимизировать силу удара и последствия.

Именно безопасность должна быть наивысшим приоритетом разработчиков nokiantyres.ua

Новые технологии

Финский производитель шин Nokian Tyres постоянно инвестирует в развитие технологий, что позволяет компании оставаться на острие прогресса в деле разработки новых моделей шин. Инженеры Nokian Tyres постоянно совершенствуют характеристики шин, используя только качественные компоненты для резиновой смеси (например, натуральную силику и сосновое масло) и изобретая все новые и новые технологии.

Среди прочего, это помогает воплотить в одной шине противоречивые требования – например, при производстве зимней шины Nokian Hakkapeliitta R3 в резиновую смесь добавляются твердые органические микрочастицы Cryo Crystal 3. Они имитируют работу шипов, цепляясь за скользкое покрытие (лед, укатанный снег), и обеспечивают таким образом лучшее сцепление в критических для фрикционной шины условиях.

Тестирование также является важной частью процесса разработки шин nokiantyres.ua

Постоянно эволюционирует и линейка шипованных шин: последняя модель Nokian Hakkapeliitta 9 получила сразу два типа шипов. Первый тип обеспечивает продольное сцепление, а второй – поперечное. Разные типы шипов обеспечивают максимальное сцепление при любых условиях, и для достижения этих характеристик инженерами Nokian Tyres была проведена серьезная работа.

Кроме того, в шинах Nokian Tyres для внедорожников реализована технология Aramid Sidewalls – добавление сверхпрочных волокон арамида делает боковину шины практически неуязвимой перед острыми краями ям на украинских дорогах. Если все-таки шина повредилась, её бесплатно отремонтируют или заменят на новую. Эта услуга называется "Расширенной гарантией" и действует только для премиальных моделей шин Nokian Tyres. Стоит ли говорить, что заплатив больше за премиальную модель, потребитель на самом деле экономит на покупке новых шин в случае пореза или прокола.

Исследования и тесты

Тестирование также является важной частью процесса разработки. Для полной уверенности в том, что шины не подведут владельца в самых суровых условиях, Nokian Tyres проводят испытания зимних шин на полигоне в г. Ивало (Финляндия), расположенном за Полярным кругом. А в следующем году в строй вступит сверхсовременный полигон в Испании, где специалисты Nokian Tyres будут заниматься тестированием летних шин. Это длительный и трудоемкий процесс, но в итоге шины Nokian Tyres стабильно занимают призовые места в независимых сравнительных тестах.

Nokian Tyres проводят испытания зимних шин на полигоне в г. Ивало (Финляндия), расположенном за Полярным кругом nokiantyres.ua

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