Без окон и крыши: необычный суперкар оценили в $1,7 млн

В компании McLaren решили напомнить о гоночном болиде Брюса МакЛарена, который впервые получил оранжевую ливрею.

Напомним, что МакЛарен вывел болид M6A на трассу североамериканской гоночной серии Can-Am в 1967 году. Автомобиль получил яркую окраску оранжевого цвета, на долгие годы ставшую визитной карточкой британской марки из Уокинга. За свою спортивную карьеру болид M6A завоевал пять раз подряд чемпионский титул серии Can-Am.

Два болида McLaren M6A – Брюcа МакЛарена (№4) и Денни Ульма (№5) cars.mclaren.press

Для ценителей истории, подразделение MSO подготовило особую версию суперкара McLaren Elva. Автомобиль окрашен в эксклюзивный цвет Anniversary Orange, украшен серыми полосами и с гордостью несет номер "4", как на болиде Брюса МакЛарена.

McLaren Elva cars.mclaren.press

За 10-спицевыми черными колесными дисками можно рассмотреть оранжевые тормозные суппорта. Салон имеет эксклюзивную отделку с обилием оранжевых деталей.

McLaren Elva cars.mclaren.press

Это не первая отсылка к спортивному прошлому бренда. Ранее компания показала версию Elva, посвященную болиду M1A 1964 года.

McLaren M1A и Elva M1A Edition cars.mclaren.press

В 60-е годы на гоночных машинах McLaren использовался атмосферный двигатель Chevrolet 5.9 V8, который развивал 525 л.с. В свою очередь Elva оснащена 4-литровым V8, мощность которого достигает 815 л.с., а крутящий момент – 800 Нм.

Автомобиль будет изготовлен тиражом всего 399 авто стоимостью от $1,69 млн. В качестве опции можно заказать лобовое стекло, но ни боковых окон ни крыши для новинки не предлагается.

McLaren Elva cars.mclaren.press

Познакомиться с историей британской марки McLaren можно в фирменном музее компании, причем для этого вовсе не обязательно выходить из дома. OBOZREVATEL подготовил подборку из 15 авто музеев для виртуального тура.

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