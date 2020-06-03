Бесплатная Toyota: как выглядит Supra за $0
Спорткар Toyota Supra A90, который разработан совместно с BMW, дебютировал в 2019 году. Новый автомобиль стоит около $60 000, но конретную б/у Тойота предлагают за $0, то есть бесплатно.
Наверняка автомобиль не успел проехать большое расстояние, поэтому продавать машину можно было и дороже. Но на аукционе Copart действительно предлагают Supra за ноль долларов. За несколько недель в продаже машина так и не нашла покупателя.
По фото Toyota Supra A90 видно, что японский спорткар в очень плохом состоянии. Проще говоря, это уже и не транспортное средство вовсе. Ведь автомобиль полностью сгорел в пожаре. От него остался изуродованный кузов, обгоревшие двигатель и трансмиссия, поврежденные колесные диски. Уцелевших деталей просто нет.
Продавец указал, что изначальная стоимость машины составляла без малого $62 000. Но после пожара это не имеет никакого значения. Пока Supra не сгорела, ее 6-цилиндровый рядный двигатель объемом 3 л выдавал 340 л.с. и 495 Нм крутящего момента. Похоже, без таких характеристик б/у Toyota Supra никому не нужна даже бесплатно.
Как сообщал OBOZREVATEL, самая дешевая Toyota стала намного круче и получила спортивные компоненты.