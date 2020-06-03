Бесплатная Toyota: как выглядит Supra за $0

Спорткар Toyota Supra A90, который разработан совместно с BMW, дебютировал в 2019 году. Новый автомобиль стоит около $60 000, но конретную б/у Тойота предлагают за $0, то есть бесплатно.

Наверняка автомобиль не успел проехать большое расстояние, поэтому продавать машину можно было и дороже. Но на аукционе Copart действительно предлагают Supra за ноль долларов. За несколько недель в продаже машина так и не нашла покупателя.

Toyota Supra за $0 не могут продать Copart

Toyota Supra за $0 не могут продать Copart

Toyota Supra за $0 не могут продать Copart

По фото Toyota Supra A90 видно, что японский спорткар в очень плохом состоянии. Проще говоря, это уже и не транспортное средство вовсе. Ведь автомобиль полностью сгорел в пожаре. От него остался изуродованный кузов, обгоревшие двигатель и трансмиссия, поврежденные колесные диски. Уцелевших деталей просто нет.

Toyota Supra за $0 не могут продать Copart

Toyota Supra за $0 не могут продать Copart

Toyota Supra за $0 не могут продать Copart

Toyota Supra за $0 не могут продать Copart

Продавец указал, что изначальная стоимость машины составляла без малого $62 000. Но после пожара это не имеет никакого значения. Пока Supra не сгорела, ее 6-цилиндровый рядный двигатель объемом 3 л выдавал 340 л.с. и 495 Нм крутящего момента. Похоже, без таких характеристик б/у Toyota Supra никому не нужна даже бесплатно.

Toyota Supra за $0 не могут продать Copart

Toyota Supra за $0 не могут продать Copart

Toyota Supra A90 2020 модельного года Toyota

Toyota Supra A90 2020 модельного года Toyota

Салон Toyota Supra A90 2020 модельного года Toyota

Как сообщал OBOZREVATEL, самая дешевая Toyota стала намного круче и получила спортивные компоненты.