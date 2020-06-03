Бесплатная Toyota: как выглядит Supra за $0

Стас Сидилев Новости 14:30, 3.06.2020

Спорткар Toyota Supra A90, который разработан совместно с BMW, дебютировал в 2019 году. Новый автомобиль стоит около $60 000, но конретную б/у Тойота предлагают за $0, то есть бесплатно.

Наверняка автомобиль не успел проехать большое расстояние, поэтому продавать машину можно было и дороже. Но на аукционе Copart действительно предлагают Supra за ноль долларов. За несколько недель в продаже машина так и не нашла покупателя.

Toyota Supra за $0 не могут продать
Copart
Toyota Supra за $0 не могут продать
Copart
Toyota Supra за $0 не могут продать
Copart

По фото Toyota Supra A90 видно, что японский спорткар в очень плохом состоянии. Проще говоря, это уже и не транспортное средство вовсе. Ведь автомобиль полностью сгорел в пожаре. От него остался изуродованный кузов, обгоревшие двигатель и трансмиссия, поврежденные колесные диски. Уцелевших деталей просто нет.

Toyota Supra за $0 не могут продать
Copart
Toyota Supra за $0 не могут продать
Copart
Toyota Supra за $0 не могут продать
Copart
Toyota Supra за $0 не могут продать
Copart

Продавец указал, что изначальная стоимость машины составляла без малого $62 000. Но после пожара это не имеет никакого значения. Пока Supra не сгорела, ее 6-цилиндровый рядный двигатель объемом 3 л выдавал 340 л.с. и 495 Нм крутящего момента. Похоже, без таких характеристик б/у Toyota Supra никому не нужна даже бесплатно.

Toyota Supra за $0 не могут продать
Copart
Toyota Supra за $0 не могут продать
Copart
Toyota Supra A90 2020 модельного года
Toyota
Toyota Supra A90 2020 модельного года
Toyota
Салон Toyota Supra A90 2020 модельного года
Toyota

Как сообщал OBOZREVATEL, самая дешевая Toyota стала намного круче и получила спортивные компоненты.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

В Украине хотят втрое поднять штрафы для пешеходов: итоги первого голосования Рады

ВСУ уничтожили наемника России после атаки на Донбассе

"Я не могу подвести киевлян!" Тищенко объявил об участии в выборах мэра столицы

Командир від Бога, якому я завдячую життям

Спрятались за детьми и женщинами: российские войска подло атаковали защитников Украины