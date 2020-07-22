Бензин опять подорожал: цены на украинских АЗС

Стас Сидилев Новости 11:13, 22.07.2020

После недавних прогнозов о росте стоимости топлива украинские АЗС все же подкорректировали цифры. Цены на бензин и дизельное топливо в Украине увеличились на 11-50 копеек за литр.

По информации Encorr, рост цен начался с конца июня 2020 года после довольно стремительного удешевления топлива. Теперь многие крупные сети АЗС подняли цены. Средние цифры в Украине из-за этого выросли приблизительно на 7 коп/литр относительно середины июля.

Цены на топливо в Украине:

  • бензин А-92: 21,68 грн/литр (против 21,53)

  • бензин А-95: 22,71 грн/литр (против 22,57)

  • дизель: 22,15 грн/литр (против 22,00)

Крупные сети АЗС подняли цены на бензин и дизтопливо.
enkorr.ua

Ранее сообщалось, что в нынешних условиях в ближайшее время существует потенциал повышения цен на топливо в Украине приблизительно на 1 грн/литр. Также OBOZREVATEL рассказывал о ценах на бензин в разных странах мира и сравнивал с Украиной.

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