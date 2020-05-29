Bentley выпустит "золотое" купе Continental GT

Британская компания Bentley предложит своим поклонникам эксклюзивную серию Aurum Edition из 10 купе Continental GT. За производство новинки будет отвечать подразделение Mulliner.

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner bentley.com

Для состоятельных клиентов, которые предпочитают иметь в своем гараже эксклюзивное авто, компания Bentley подготовило очередное интересное предложение.

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner bentley.com

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner bentley.com

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2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner bentley.com

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner bentley.com

Купе Continental GT Aurum Edition by Mulliner будет изготовлено для покупателей из стран Ближнего Востока, Индии и ЮАР. Первый экземпляр представили в фирменном шоуруме компании в Дубае.

Для новинки подготовили особые 22-дюймовые легкосплавные диски с золотым напылением bentley.com

В соответствии с названием, новинка богато украшена золотом. В частности, им покрыты 22-дюймовые легкосплавные диски, эмблемы Mulliner, а также другие элементы декора.

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner bentley.com

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner bentley.com

Салон имеет отделку из черной кожи с "золотыми" вставками и золотистой строчкой. 18-каратным золотом украшены приборная панель и карты дверей.

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner bentley.com

2021 Bentley Continental GT Aurum Edition by Mulliner bentley.com

Автомобиль оснащен 6-литровым мотором W12 мощностью 635 л.с., а крутящий момент достигает 900 Нм. С его помощью полноприводное купе разгоняется до первой "сотни" за 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 333 км/ч.

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