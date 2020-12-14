Bentley выпустит модель Blower 30-х годов

Британская компания Bentley решила возобновить производство своей модели Blower 1929 года, причем все 12 машин, которые будут собраны отделением Mulliner, проданы коллекционерам.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В рамках работы над уникальным проектом за основу для рекреации был взят экземпляр 1929 года. 4,5-литровый компрессорный автомобиль принадлежал одному из заводских гонщиков – сэру Генри "Тиму" Биркину.

Гоночный болид был полностью разобран и "оцифрован" с использование лазерного сканера. На основе полученных данных началось изготовление первого с 1929 года экземпляра Bentley Blower, получившего обозначение "Car Zero" (англ. "нулевой автомобиль"). Прототип Blower Continuation Series был необходим в том числе и для отработки технологии изготовления остальных 12 машин, каждая из которых уже имеет своего владельца.

На создание Car Zero ушло 40 тысяч часов кропотливого труда. В процессе работы было изготовлено почти две тысячи деталей в точном соответствии с оригиналом. Изготовление отдельных элементов конструкции было поручено нескольким британским специализированным компаниям.

Так, в частности, рама из толстолистовой стали была отформована и склепана по технологии горячей клепки мастерами компании Israel Newton & Sons. Этой фирме, расположенной в Дерби, насчитывается 200 лет. Она специализируется на изготовлении и обслуживании котлов для паровозов и паровых двигателей, а ее мастера сохраняют традиционные технологии.

Облицовку радиатора из нейзильбера и топливный бак из стали и меди изготовили в Vintage Car Radiator Company. Листовые рессоры и проушины изготовили кузнецы Jones Springs. Большие и красивые фары воссоздали в компании Vintage Headlamp Restoration International.

Каркас панелей кузова выполнили из ясеня в компании Lomax Coachbuilders. Для отделки салона мастерами Mulliner было использовано 25 метров искусственной кожи Rexine.

Черный глянцевый кузов прекрасно смотрится в комбинации с темно-красной кожей Bridge of Weir. Как и на оригинальном Bentle Blower, для набивки сидений использованы 10 кг натурального конского волоса.

К работе по воссозданию 4,5-литрового двигателя, который спроектировал основатель компании Уолтер Бентли, привлекли специалистов компании NDR.

Прототип Car Zero будет использоваться для тестов, в процессе которых он должен преодолеть расстояние, эквивалентное 35 тысячам км. Программа испытаний предполагает реальный пробег примерно 8 тысяч на испытательном полигоне и в лабораториях, где будут симулироваться различные условия от обычных дорог до трассы марафона Париж-Пекин и знаменитой итальянской гонки Mille Miglia.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Bentley электрифицирует все свои модели к 2026 году, а к 60-летнему юбилею компания Jaguar выпустит 12 репликаров E-Type.