Bentley представил обновленный кроссовер Bentayga Hybrid

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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1,1 т.
Bentley представил обновленный кроссовер Bentayga Hybrid

Британская компания Bentley презентовала обновленный гибридный кроссовер Bentayga Hybrid.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Новинка стала третьим представителем семейства Bentayga, которая пережила плановый ресталинг и модернизацию после бензиновых моделей.

Автомобиль отличается более крупной облицовкой радиатора, иной "хрустальной" светотехникой и бамперами

Автомобиль отличается более крупной облицовкой радиатора, "хрустальной" светотехникой и бамперами. По своей стилистике модель напоминает представленные ранее седан Flying Spur и купе Continental GT.

Bentley Bentayga Hybrid имеет в своем арсенале силовой агрегат PHEV суммарной мощностью 449 л.с.

В салоне кроссовера появились электронная шкала приборов, трапециевидные дефлекторы вентиляции по центру вместо круглых, а новая инфо-развлекательная система получила широкоформатный 10,9-дюймовый экран и расширенный функционал.

В салоне кроссовера появились электронная шкала приборов, трапециевидные дефлекторы вентиляции по центру вместо круглых
Новая инфо-развлекательная система получила широкоформатный 10,9-дюймовый экран и расширенный функционал
Новинка получила оригинальную отделку салона

Bentley Bentayga Hybrid имеет в своем арсенале силовой агрегат PHEV. В его состав входит 3-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами и электродвигатель (94 кВт, 350 Нм). Суммарная отдача такого тандема – 449 л.с. и 700 Нм. Реализовать его возможности помогают 8-ступенчатый "автомат" и система постоянного полного привода.

Максимальная скорость кроссовера – 254 км/ч, а на разгон до первой "сотни" ему потребуется всего 5,5 с

Питание для электромотора обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 17,3 кВтч. Она позволяет преодолеть на электротяге до 50 км (по циклу NEDC) со скоростью до 135 км/ч. Общая дальность хода с полным баком бензина и заряженной батареей достигает 862 км (по циклу NEDC). Максимальная скорость кроссовера – 254 км/ч, а на разгон до первой "сотни" ему потребуется всего 5,5 с.

Общая дальность хода с полным баком бензина и заряженной батареей достигает 862 км

В компании ожидают, что гибридная версия станет наиболее популярной модификацией у покупателей. Кроме того, в этом году нас ждет еще одна модель с PHEV – седан Flying Spur.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Bentley решила возобновить производство легендарной модели 30-х годов, а также пообещала электрифицировать все свои модели.

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