БелАЗ наехал на КАМАЗ: как выглядит грузовик после ДТП
Огромный карьерный самосвал БелАЗ буквально раздавил грузовик КАМАЗ – последствия этого ДТП было нетрудно предугадать. Результат столкновения можно увидеть на фото ниже.
КАМАЗ выполнял функцию заправщика в карьере Качканара в Свердловской области России, сообщает Дром. После заправки водитель грузовика не успел отъехать и попал в слепую зону, но оператор БелАЗа решил, что можно начать движение.
Таким образом, КАМАЗ оказался под колесами самосвала массой около 130 тонн. В результате кабина была буквально раздавлена. На фото видно, что размер колес БелАЗа приблизительно соответствует высоте пострадавшего транспортного средства.
Сообщается, что водитель остался цел и успел выскочить из грузовика прям перед столкновением.
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