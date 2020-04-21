БелАЗ наехал на КАМАЗ: как выглядит грузовик после ДТП

Огромный карьерный самосвал БелАЗ буквально раздавил грузовик КАМАЗ – последствия этого ДТП было нетрудно предугадать. Результат столкновения можно увидеть на фото ниже.

КАМАЗ выполнял функцию заправщика в карьере Качканара в Свердловской области России, сообщает Дром. После заправки водитель грузовика не успел отъехать и попал в слепую зону, но оператор БелАЗа решил, что можно начать движение.

В России БелАЗ раздавил КАМАЗ drom.ru

В России БелАЗ раздавил КАМАЗ drom.ru

Таким образом, КАМАЗ оказался под колесами самосвала массой около 130 тонн. В результате кабина была буквально раздавлена. На фото видно, что размер колес БелАЗа приблизительно соответствует высоте пострадавшего транспортного средства.

В России БелАЗ раздавил КАМАЗ drom.ru

Сообщается, что водитель остался цел и успел выскочить из грузовика прям перед столкновением.

В России БелАЗ раздавил КАМАЗ drom.ru

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