Базовая цена на новый Lexus перевалила отметку в $100000

Компания Lexus обнародовала цены на свой новейший спорткар – кабриолет LC 500 Convertible.

Напомним, что дебют для широкой общественности флагманского спорткара состоялся в ноябре прошлого года на автошоу в Лос Анджелесе. Спустя полгода компания сложила цену на новинку. Стоимость модели стартует с отметки $101000, что на 8 тысяч дороже версии с кузовом купе.

2021 Lexus LC 500 Convertible. Фото: lexus.com

Под капотом новинки располагается атмосферный 5-литровый V8, который развивает мощность 471 л.с. и работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией Direct-Shift. На разгон от 0 до 100 км/ч кабриолету требуется 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 270 км/ч.

2021 Lexus LC 500 Convertible. Фото: lexus.com

2021 Lexus LC 500 Convertible. Фото: lexus.com

Традиционно компания предлагает широкий пакет опций, которые позволят максимально персонифицировать автомобиль с учетом предпочтений покупателя. В частности, вместо стандартных 20-дюймовых лекгосплавных дисков можно заказать кованные в цвете "Темный графит" за дополнительные $1210, а комплект более крупных 21-дюймовых колес обойдется в $2650.

2021 Lexus LC 500 Convertible. Фото: lexus.com

2021 Lexus LC 500 Convertible. Фото: lexus.com

Доплатив еще $595 можно выбрать эксклюзивный цвет, например, Cadmium Orange, Infrared или Flare Yellow. В аналогичную сумму обойдутся карбоновые накладки на пороги. Также компания предлагает установить в машине премиальную аудиосистему Mark Levinson ($1220), дифференциал Торсен ($460) и проекционный экран ($900). Кроме того, есть еще масса других опций, которая сможет ощутимо облегчить кошелек покупателя. Таким образом в максимально укомплектованном варианте LC 500 Convertible обойдется в $132 тысячи.

2021 Lexus LC 500 Convertible. Фото: lexus.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lexus обновила и доработала флагманский седан LS.