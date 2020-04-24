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24 апреля • обновлено в 16:06
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АЗС у дома: кто ответит за соблюдение безопасности

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Хаотичная постройка АЗС может привести к непоправимым последствиям и гибели людей.

По состоянию на начало 2020 года в Украине насчитывается более 15 тысяч автозаправочных станций (АЗС). Если на трассах и дорогах они построены и эксплуатируются с соблюдением норм, то в населенных пунктах часто наблюдаются серьезные нарушения.

В Украине участились случаи строительства АЗС с нарушениями норм

В Украине участились случаи строительства АЗС с нарушениями норм

newspress.co.uk

В одних случаях, АЗС вырастала рядом с жилыми зданиями, в других случая, наоборот, строительство объектов для жилья возводилось без соблюдения необходимых норм рядом с уже работающей АЗС.

Напомним, что в Украине действуют противопожарные требования, согласно которых расстояние от самого близкого из строений АЗС до ближайших жилых и общественных зданий должно быть от 25 до 80 метров в зависимости от типов заправок и оборудования. Также величина санитарных разрывов от оборудования АЗС до окружающих зданий должна составлять не менее 50 метров.

В Украине участились случаи строительства АЗС с нарушениями норм

В Украине участились случаи строительства АЗС с нарушениями норм

newspress.co.uk

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Ранее процесс выдачи документов на строительство выдавала Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК). Каким образом и насколько строго будут контролировать это после ликвидации ГАСИ и реформирования органов контроля, пока не понятно.

Как писал ранее OBOZREVATEL, на украинских АЗС появилась возможность бесконтактного обслуживания водителей.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Автоновости Украины
Место
Украина
Теги
АЗС в Украине новости авто
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