Aznom Palladium намерен потеснить Rolls-Royce Phantom

Итальянская компания Aznom Automotive проведет на автошоу в Милане презентацию "гиперлимузина" Aznom Palladium.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое детище миланского тюнинг-ателье обещает стать самым роскошным полноприводным лимузином на планете.

На разработку модели Palladium у компании ушло два года. По словам создателей, новинка сочетает в себе проходимость и универсальность внедорожника с комфортом и элегантностью представительского лимузина.

Всего компания планирует изготовить 10 экземпляров Palladium, каждый из который будет собираться вручную с учетом индивидуальных предпочтений заказчиков.

Автомобиль будет длиной около шести и высотой два метра. На выбор покупателям предложат как моно, так и полный привод, а в движение Palladium будет приводить 700-сильный бензиновый V8 объемом 5,7 литра.

Стоит отметить, что у Aznom Automotive в продуктовом портфолио уже есть большой седан Atulux, созданный на базе пикапа RAM 1500 Crew Cab с 5,7-литровым V8 HEMI мощностью 408 л.с.

Презентация нового детища итальянских мастеров тюнинга состоится в рамках автомобильной выставки Milano Monza Open Air Motor Show, которая будет проходить в Милане с 29 октября по 1 ноября нынешнего года.

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