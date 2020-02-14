Ажиотажный спрос: новый внедорожник Suzuki бьет рекорды продаж

Маленький внедорожник Suzuki Jimny никогда не чувствовал себя так хорошо. В новом поколении он стал модным, а внедорожные способности никуда не делись. Модель обрела высокую популярность.

Настолько высокую, что японский автопроизводитель не успевает удовлетворять рекордно высокий спрос. Как стало известно OBOZREVATEL, новый Сузуки Джимни каждый месяц в среднем продают в количестве около 7000 экземпляров.

Наибольшей популярностью в Японии пользуется самый дешевый Suzuki Jimny globalsuzuki.com

Эта цифра в несколько раз превосходит прогнозы компании. Примерно половина всех проданных авто остается в Японии. Такой ажиотаж на домашнем для Suzuki Jimny рынке вызвал очереди на внедорожник до 10 месяцев!

Домашние покупатели любят Jimny за 660-кубовый двигатель, которым оснащается базовая версия. Именно с таким мотором компактный внедорожник позволяет вписаться в налоговые и страховые льготы. Приблизительно три четверти продаж Suzuki Jimny в Японии приходятся именно на эту базовую модель.

Новый Сузуки Джимни вызвал ажиотаж на рынке globalsuzuki.com

Но не стоит забывать про глобальный рынок, где новый Jimny также очень популярен. Кроме достойных качеств на бездорожье, его компактные размеры делают автомобиль довольно удобным городским ТС, а яркий дизайн даже переводит в категорию модных аксессуаров.

Но, как оказалось, высокая популярность демонстрирует вторую сторону. Ведь компании необходимо найти способ как можно скорее удовлетворить растущий спрос, пока ожидающие покупатели не переметнулись к другим производителям.

На глобальном рынке представлен Suzuki Jimny с более широким кузовом globalsuzuki.com

Как сообщал OBOZREVATEL, компактный кроссовер Suzuki Ignis нового модельного года уже полностью рассекретили на официальных фото.

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