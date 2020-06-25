Аж подушки лопнули: новую Kia разбили сразу на выезде из автосалона

В Индии всего с разницей в несколько дней произошел еще один досадный инцидент с новым автомобилем. На радостях покупки владелец "уничтожил" свою машину, как только выехал из автосалона.

В данном случае сценарий происшествия почти один в один – счастливый покупатель садится в автомобиль, выезжает из салона, после чего от волнения сильно зажимает газ, теряет управление и разбивает машину. Но только если в том происшествии, которое произошло на прошлой неделе, действующим лицом был хетчбэк VW Polo, то в этом – минивэн Kia Carnival.

Судя по опубликованному видео инцидента, на повреждение новой Киа владельцу понадобилось всего две секунды (а вот Фольксваген превратили в биток секунд за 10).

Что касается ущерба, он оказался довольно серьезным – кроме "помятой" передней части, у "корейца" также сработали подушки безопасности. А вот водитель, к счастью, не пострадал.

Последствия ДТП. Скриншот видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что как владелец утопил свою роскошную Ауди под мостом.