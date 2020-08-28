Автоворы за ночь оставили от BMW X6 голый кузов

В сети появилось видео, на котором изображен автомобиль, ощутимо пострадавший от рук воров всего за одну ночь. Как видно на кадрах, преступники почти полностью раскурочили кроссовер BMW X6 M.

Соответствующий ролик был опубликован на сервисе YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Кроссовер BMW практически полностью разобрали за одну ночь. Скриншот видео

"Вот такие вещи творятся у нас в Воронеже. Вечером хозяин поставил X6 на стояночку, а с утра вот что от него осталось. Вытащили все. Правда, двигатель не стали трогать, наверное, тяжелый слишком. А вот турбины тоже уехали. Даже выхлоп умудрились снять, только почему-то не забрали", – отметил автор видео.

Стоит отметить, что машина действительно серьезно пострадала – у неё сняли все навесные кузовные элементы, оптику, колеса и обшивку салона. Очевидно, что о восстановлении "немца" речи не идет – слишком дорого оно обойдется.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что автомобиль Тесла на автопилоте протаранил полицейскую машину.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!