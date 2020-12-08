Автовладелец показал, как выглядит замена моторного масла за $21 000

31-летний американец Хьюстон Кроста рассказал в соцсети Reddit о невероятно дорогой замене масла в своем авто – за эту услугу он заплатил 21 тыс. долларов (почти 600 000 грн). Однако никакой технической либо человеческой ошибки при выставлении счета не было: все дело в том, что мужчина владеет гиперкаром Bugatti Veyron Mansory Vivere стоимостью около 3 млн долларов.

В комментарии к свой публикации Хьюстон Кроста опубликовал видео, которое он снял в компании компании Royalty Exotic Cars из Лас-Вегаса, проводившее плановое ТО его машины, пишет The Drive. В ролике можно увидеть, насколько трудоемким процессом является замена моторного масла у Bugatti, чем, собственно, и объясняется столь высокая цена процедуры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В частности, на пути к замене масла у "Вейрона" нужно преодолеть ряд сложностей. Они связаны с тем, что у двигателя нет ни одной сливной пробки, а само масло (60w) густое, поэтому его трудно сливать. При этом чтобы добраться до воздушных фильтров, которые также подлежат замене, необходимо разобрать едва ли не половину машины – снять колеса, подкрылки задних крыльев и даже заднюю часть кузова, под которым прячется силовая установка.

К слову, замена масла у Bugatti Veyron проводится, как и любого другого авто, с частотой каждые 10-15 тыс. км. В 8,0-литровый 16-цилиндровый мотор заливается примерно 15 литров масла, и только того, которое было сертифицировано производителем. В среднем двигатель гиперкара расходует 23,6 л топлива на 100 км пробега, а на трассе – 33 литра. 100-литровый бак "Вейрона" становится пустым всего за 12 минут интенсивного движения.

Как ранее писал OBOZREVATEL: