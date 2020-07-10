АвтоВАЗ показал рестайлинговую Лада Нива

После прекращения долгосрочного сотрудничества с General Motors, внедорожник Chevrolet Niva вновь стал Ладой Нивой.

Chevrolet Niva превратился в Лада Нива. Фото: lada.ru

Компания АвтоВАЗ показала официальные иллюстрации обновленной модели. Отличия между "американской" и "российской" версиями заключается в новой облицовке радиатора с "вазовской" ладьей, аналогичный бейдж-инжиниринг провели в салоне.

Chevrolet Niva превратился в Лада Нива. Фото: lada.ru

Руль украсила фирменная эмблема. Приборная панель получила новую графику, а также пополнилась небольшим монитором мультимедийной системы, а на экране которой гордо загорается надпись Lada.

Chevrolet Niva превратился в Лада Нива. Фото: lada.ru

Напомним, что этот автомобиль под индексом ВАЗ-2123 был разработан в конце 90-х годов прошлого века. Первоначально была выпущена небольшая партия таких авто под маркой "Лада". После того, как в 2001 году АвтоВАЗ и General Motors создали СП, модернизированная версия внедорожника стала продаваться под именем Chevrolet Niva.

ВАЗ-2123 (2001 г.). Фото: lada.ru

Chevrolet Niva. Фото: lada.ru

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В конце прошлого года АвтоВАЗ выкупил долю GM в совместном предприятии, а в апреле бывшее СП переименовали в "Лада Запад Тольятти". Все эти преобразования привели к очередной модернизации модели и смене ее названия.

2021 Lada Niva. Фото: lada.ru

2021 Lada Niva Off-Road. Фото: lada.ru

"Niva органично дополняет модельный ряд LADA, становясь вторым полноприводным внедорожником в семействе, – заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу LADA Оливье Морне.

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Новинка по-прежнему комплектуется 1,7-литровым 80-сильным мотор, 5-ступенчатой "механикой" и постоянным полным приводом. Автомобиль будет предложен в двух вариантах – Lada Niva и Lada Niva Off-Road. Цены и комплектации пока не сообщаются.

2021 Lada Niva. Фото: lada.ru

2021 Lada Niva Off-Road. Фото: lada.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, АвтоВАЗ отметил 50-летие выпуска первого авто.