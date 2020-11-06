АвтоВАЗ показал обновленную линейку коммерческих "Нив"

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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1,9 т.
АвтоВАЗ показал обновленную линейку коммерческих 'Нив'

АвтоВАЗ представил обновленную линейку коммерческих автомобилей на базе внедорожника Lada 4x4.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Все модификации, бортовые платформы и фургоны имеют полурамную конструкцию кузова и заднюю рессорную подвеску.

Lada 4x4 в коммерческом исполнении

LADA 4x4 бортовая платформа имеет грузоподъемность до 580 кг. Грузового отделения способно вместить 2 европоддона. 6 такелажных петель и запорная фурнитура из оцинкованной стали обеспечат надежное крепление груза. В зависимости от задач, можно выбрать 2-местную версию со стандартным грузовым отделением, либо 5-местную с коротким грузовым отсеком. Дополнительную защиту груза можно обеспечить, заказав версию со стеклопластиковым кунгом, который для удобства погрузки/разгрузки оборудован пневмоупорами крышки кунга и лампой освещения грузового отсека.

LADA 4x4 фургон имеет грузоподъемность до 490 кг и широкий ассортимент надстроек. Бескаркасные фургоны, изготовленные из сендвич-панелей с толщиной стенок 30 или 50 мм, предлагаются в 4 вариантах исполнения: универсальный, хлебный, изотермический и фургон-рефрижератор. Каркасные модификации представлены двумя вариантами: машина технического обслуживания для мобильных бригад и фургоны с усиленной крышей, рейлингами и лестницей для подъема на крышу. В зависимости от задач, можно так же выбрать 2-местную версию со стандартным грузовым отделением, либо 5-местную с коротким грузовым отсеком. Возможна установка специального климатического оборудования, которое поддерживает температуру в грузовом отделении от -20 до +12 °C.

Салон Lada 4x4

Специальный пакет дополнительного оборудования включает кондиционер и обеспечивает повышенную проходимость даже при большой загрузке. В состав пакета входят усиленный задний мост, усиленные пружины передней подвески, главная передача переднего и заднего моста 4.1, увеличенный до 240 мм дорожный просвет, внедорожные шины размерностью 235/75 R15, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа в переднем и заднем мостах, амортизаторы передней и задней подвески с увеличенными ходами и понижающая передача в раздаточной коробке.

Стоимость Lada 4x4 с бортовой платформой стартует от 799 000 рублей, а фургон обойдется не менее чем в 856 000 рублей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сети появились фото Lada Niva немецкой сборки.

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