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28 апреля • обновлено в 18:37
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АвтоВАЗ начал продавать свою самую дорогую модель. Фото

3.3т
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Бюджетный хэтчбек Lada XRAY Cross, который производитель почему-то называет кроссовером, получил новую спецверсию и уже поступил в продажу по невероятно высокой цене.

За машину просят 988 900 или 1 048 900 рублей в зависимости от выбранного двигателя – это $13 300 или $14 100 (361 000 или 383 000 грн) соответственно. Для сравнения, в России за такую сумму можно купить Renault Duster с полным приводом! Но Лада Хрей бывает только переднеприводной.

Новая Лада за миллион

Новая Лада за миллион

lada.ru

Новинка под названием Lada XRAY Cross Instinct отличается от стандартной версии в основном стилистическими изменениями. Крыша и корпуса наружных зеркал окрашены в черный цвет, предложен новый дизайн колесных дисков.

Новая Лада за миллион

Новая Лада за миллион

lada.ru

В салоне появилась отделка кресел имитацией кожи и алькантары, а на передней панели установили увеличенный до 8 дюймов монитор новой мультимедийной системы.

Новая Лада за миллион

Новая Лада за миллион

lada.ru

Новая Лада за миллион

Новая Лада за миллион

lada.ru

В стартовой модификации особой модели 1,6-литровый ДВС Лада Хрей Кросс Инстинкт выдает 106 л.с. Для желающих купить Lada XRAY с максимальными показателями мощности предложат 1.8 на 122 л.с.

Базовый XRAY стоит 510 тыс. рублей – в два раза дешевле спецверсии с покрашенными в черный цвет элементами.

Базовый XRAY намного дешевле

Базовый XRAY намного дешевле

lada.ru

Странная Лада Нива, о которой рассказывал OBOZREVATEL, попыталась скопировать Mercedes G-class, но у нее ничего не получилось.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
бюджетный автомобиль кроссовер ВАЗ Лада новые авто авто
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