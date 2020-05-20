АвтоВАЗ готовит 17 перспективных моделей

Директор программы Lada B/C Алексей Лихачев в видеопрезентации рассказал о планах автопроизводителя на ближайшие 6 лет.

О планах и перспективах АвтоВАЗа рассказал Алексей Лихачев

По словам менеджера, АвтоВАЗ выпустит 17 новых или обновленных моделей. В частности, в ближайшие 2 года будет проведен рестайлинг семейств Vesta и Largus, которые являются бестселлерами бренда.

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Кроме того, до конца 2022 года обещают представить 5 новых моделей. Можно предположить, что среди них будет новая Granta на платформе Renault, фургон Lada Van на базе Renault Dokker и Lada 4x4 нового поколения, основой для которого послужит кроссовер Renault Duster.

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В период с 2023 по 2026 год компания рассчитывает выпустить еще 5 новых авто и провести 5 плановых обновлений. Никакой конкретной информации о том, что это будут за модели пока нет.

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Ранее мы уже рассказывали, что в начале мая в Роспатент поступили документы на регистрацию сразу трех новых товарных знаков АвтоВАЗа — Tensa, Forta и Kayna. Все эти названия запатентовали сразу в двух товарных категориях: "автомобили" и "игрушки".

Планы и перспективы АвтоВАЗа на период до 2026 года

В долгосрочной перспективе АвтоВАЗ намерен повысить эффективность двигателей, расширить гамму моделей с полным приводом, заняться коммуникационными технологиями и системами автономного управления.

Планы и перспективы АвтоВАЗа на период до 2026 года

На этом этапе планируется максимальное использование опыта материнского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, АвтоВАЗ отметил 50-летие выпуска первого автомобиля, а в реставрационной мастерской по случаю юбилея воссоздали первый раллийный ВАЗ.

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