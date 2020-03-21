Коронавирус не помеха: как купить новое авто в Украине

АвтоОбоз разбирался, что изменилось в работе отечественных автомобильных дилеров в условиях карантина.

Большинство дилерских центров закрыты для покупателей, а оперативные вопросы можно решить, обратившись на горячую линию или непосредственно в контакт-центр дилера. Сервисные подразделения продолжают трудиться, но перед поездкой на СТО стоит уточнить график ее работы.

Вот как прокомментировала ситуацию Юлия Сивак, директор департамента Mazda, ДП "АВТО Интернешнл":

"В условиях карантина мы переформатировали работу наших дилерских центров на дистанционный режим. В частности, салоны не принимают посетителей, но работают on-line. Сервисные станции работают в дежурном режиме, автомобили принимаются и выдаются без допуска посетителей на территорию предприятий. Если покупатель хочет приобрести автомобиль, наши менеджеры по продажам проведут все консультации и снабдят клиента необходимой информацией о потребительских качествах Mazda по телефону, с помощью электронных сервисов, мессенджеров, через сайты дистрибьютора и дилеров.

Дилерский центр Mazda в Киеве mazda.ua

Оформить покупку также можно также on-line. Наши специалисты готовы подготовить счет на оплату и другие финансовые документы, которые будут высланы покупателю на его электронную почту. Кроме того, возможно приобрести автомобиль в кредит на специальных условиях, предоставляемых нашими банками-партнерами – с подачей документов также в электронном порядке.

К сожалению, пока регистрация автомобилей в Сервисных центрах МВД приостановлена, но при этом срок на регистрацию автомобиля для клиента со стандартных 10 календарных дней с даты получения продлевается на период карантина. Но все это по состоянию на утро 20 марта, если будут введены другие ограничительные меры – будем им строго следовать, ведь жизнь и здоровье людей – наш главный приоритет".

По словам представителей компании "Renault Украина", решить любые вопросы, связанные с покупкой или сервисным обслуживанием можно в режиме on-line. Для этого достаточно зайти на официальный сайт и заполнить простую форму запроса. Квалифицированные специалисты компании свяжутся с вами.

Автосалон "НИКО Прайм Мегаполис" в Киеве renault.ua

Кроме того, решить вопросы в индивидуальном порядке можно обратившись на горяую линию. Сервисные центры Renault продолжают свою работу, а записаться на сервис можно на сайте.

Корпорация УкрАВТО разместила информационное сообщение о введении временных ограничений:

"На территории автосервисных предприятий Корпорации УкрАВТО можно получить услуги по регламентному, гарантийному и постгарантийному обслуживанию и получить услуги страхования и воспользоваться услугами отделения банка, при наличии такового на территории центра. Весь персонал дилерских центров предоставляет услуги с соблюдением всех мер обеспечения безопасности.

"Автоцентр на Столичном" в Киеве avtocentr.com.ua

Предварительные заказы и новые заказы, поступившие средствами дистанционной связи, выполняются с применением адресной доставки заказов после предварительной их оплаты на условиях стандартного договора купли-продажи автомобиля, с выполнением требований обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты". При необходимости можно получить консультацию по телефону горячей линии.

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