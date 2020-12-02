Авторынок Франции упал до 45-летнего минимума
Автомобильный рынок Франции упал до самого низкого уровня за последние 45 лет. Такими оказались последствия пандемии коронавирусной инфекции и вызванной ею экономического кризиса.
Об этом сообщает Automotive News Europe. Отмечается, что, согласно подсчетам Ассоциации автопроизводителей Франции (CCFA), в ноябре новых авто было продано на 27,03% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, при этом падение рынка происходит уже четвертый месяц подряд.
Ранее наибольшее падение количества проданных авто во Франции было зафиксировано еще в 1975 году.
Представитель CCFA Франсуа Рудье заявил, что, по последним оценкам, за весь 2020 год автомобильный рынок Франции упадет на 25-30%, подчеркнув, что последний месяц года, декабрь, также может выдаться сложным.
"Однако мы не думаем, что спад на уровне всего года превысит 30%, что действительно было бы катастрофой", – подытожил Рудье.
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