Автопром в Украине продолжил стремительное падение

Производство легковых автомобилей и коммерческого транспорта в Украине в 2020 году упало на 32%.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром". Всего за минувший год в Украине было изготовлено 4952 единиц автотранспортных средств.

По предварительным данным на украинских заводах в декабре 2020 года было изготовлено 523 автомобиля, что на 6% меньше, чем годом ранее. Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей – 446 машин, что на 3% больше, чем в прошлом году. Из них 290 было изготовлено на заводе "Еврокар" в Соломоново, где собирают автомобили марки Skoda, а еще 156 собрали в Запорожье на ЗАЗе.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа) сократился на 70% до 6 единиц, причем, все они были выпущены заводом "Черкасский автобус".

Автобусное производство в Украине сократилось на треть – за месяц произвели 71 автобус. В лидеры вышел "Черкасский автобус" с результатом 35 машин. На заводе в Чернигове выпустили 22 автобуса, на ЗАЗе изготовили 10, а Часовоярский завод собрал 4.

Всего в 2020 году в Украине было произведено менее 5 тысяч автомобилей: 4202 легковых (-33%), 51 грузовой (-63%) и 699 автобусов. По итогам года все отечественные производители кроме ЗАЗа сократили выпуск техники. Напомним, что в сентябре в Запорожье возобновили сборку легковых автомобилей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине было реализовано 85,5 тысяч новых автомобилей, а также 353,4 тысячи подержанных иномарок.