Автопроизводство в Украине продолжает снижаться

В ноябре предприятия украинского автопрома изготовили 638 легковых автомобилей и коммерческой техники, что на 7% ниже, чем в октябре.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром. В минувшем месяце в Украине было изготовлено 545 легковых автомобилей. Это на 24% больше, чем в ноября 2019 года, но на 10% меньше результатов октября. Снижение количества выпускаемой продукции было вызвано уменьшением объемов сборки на заводе "Еврокар" в Соломоново, где за месяц было изготовлено 311 машин. В то же время на запорожском ЗАЗе, который в августе вновь наладил выпуск легковых автомобилей, собрали 234 машины.

Статистика производства автомобилей в Украине в 2019-2020 годах ukrautoprom.com.ua

Производство грузовых автомобилей составило 9 экземпляров, что на 4 машины больше, чем годом ранее и на 5 единиц превысило показатель октября. Статистика не учитывает производство АвтоКрАЗа, который с августа 2016 года не предоставляет официальных данных о своих достижениях.

Производители автобусов в прошлом месяце изготовили 84 машины, что на 27% больше, чем год назад, и на 9% больше их октябрьского результата.

Всего за 11 месяцев 2020 года в Украине было изготовлено 4429 автомобилей различных типов. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Легковых автомобилей произвели 3756 экземпляров (-36%), грузовых – 45 единиц (-61%) и автобусов – 628 штук (-18%).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ноябре снизился потребительский спрос на новые легковые автомобили, а в Европе наблюдается рост продаж дешевых подержанных машин.