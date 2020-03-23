Автопроизводители встали на борьбу с коронавирусом

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Как стало известно OBOZREVATEL, представители General Motors Ford и других автомобильных компаний изучают возможность запуска производства аппаратов ИВЛ.

Руководитель Fiat Chrysler Automobiles Майк Мэнли решил переоснастить один из азиатских заводов компании под производство защитных масок. Также FCA и Ferrari намерены помочь итальянской фирме Siare Engineering увеличить производство аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

ИВЛ Aria 104 италянской компании Siare siare.it

В Великобритании сформированы три консорциума, которые ищут решение проблемы нехватки аппаратов ИВЛ. В работах принимают участие компании McLaren, Nissan и Meggitt. Последняя известна своими разработками в области систем подачи кислорода для аэрокосмической отрасли и оборонной промышленности.

В Германии правительство попросило национальные автобренды также заняться производством медицинского оборудования. В концерне Volkswagen планируют использовать для этого 3D-принтеры.

Для производства ИВЛ могут использоваться 3D-принтеры carcarnews.com

Кроме того, американская компания Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) готова предоставить свои свободные производственные площади для организации временного госпиталя. Об этом сообщил руководитель компании Джеймс Гликенхаус на своей странице в популярной соцсети.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Volvo возобновила производство автомобилей на четырех своих заводах в Китае после отмены карантина.

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