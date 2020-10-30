Автопроизводитель уничтожил 9 машин стоимостью $2 млн каждая

Хорватская компания Rimac отчиталась о проверке на безопасность своего нового гиперкара C_Two стоимостью 2 млн долларов. Программа краш-тестов новинки стартовала в прошлом году, и на сегодняшний день фирма уничтожила девять экземпляров.

Краш-тесты гиперкаров проводятся довольно редко, а тем более, их редко бьют более чем в количестве одной штуки. Тем не менее, Rimac серьезно подходит к запуску своей второй модели (первой был гиперкар Rimac Concept One), поэтому не жалеет ресурсов на основательную проверку нового продукта. На днях хорваты опубликовали на YouTube видео, в котором рассказали об уже полученных результатов в ходе испытаний (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Rimac C_Two Скриншот видео

Как следует из ролика, один автомобиль прошел краш-тест на скорости 40 км/ч, а другой – на 56 км/ч при 40-процентном перекрытии. В основе Rimac C_Two лежит прочный карбоновый монокок, который не дал деформироваться салону и сместиться педальному блоку. В целом же на водителя и пассажиров действовало минимальное избыточное давление, так что оба суперкара отлично себя проявили.

Отметим, что Rimac C_Two является электромобилем, и это один из самых мощных автомобилей современности. Он оснащен четырьмя моторами на 1914 л. с. и 2300 Нм. Отметка в 100 км/ч преодолевается за 1,97 с, а максимальная скорость составляет 412 км/ч. Всего выпустят 150 таких гиперкаров.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Автомобиль за $4200 вырвался в лидеры продаж среди электрокаров. А именно, он стал самым популярным электромобилем в Китае в августе-сентябре этого года.