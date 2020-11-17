Автомобильный номер "0 10" продали за 4,8 млн грн

В британском Бирмингеме продали один из самых дорогих номерных знаков автомобилей. За табличку с комбинацией "0 10" неизвестный заплатил 128 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно $170 тысячам или почти 4,8 млн грн.

Как сообщает Motor1, у этого автомобильного номера необычная история. Его зарегистрировали еще в далеком 1902 году. Первый владелец был десятым по списку в очереди на номерные знаки, когда их начали выдавать в Бирмингеме. То есть, это не просто номер, а настоящий антиквариат.

Номер, который продали за 4,8 млн грн motor1

При этом номер переходил из рук в руки как семейная ценность. Только в 2017 году его продали стороннему человек через аукцион. Но недавно он снова сменил владельца за вышеупомянутые 128 тысяч фунтов.

Впрочем, это не самый дорогой автомобильный номер, который был продан в Великобритании в последние годы. В 2014 году на торгах пустили с молотка номер "25 B", за который выручили рекордные 518 тысяч. фунтов (19,2 млн грн).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на мойку привезли машину, которую чистили 11 часов. Владелец сильно загрязнил авто и не убирал в нем больше года.