Автомобилистка запуталась на развязке и парализовала движение на трассе

В сети появилось видео с необычным дорожным инцидентом, который произошел в Китае. Девушка растерялась на развязке и остановила движение на многополосном шоссе. Кроме того, не обошлось и без ДТП.

Соответствующий ролик (сам инцидент зафиксировали камеры дорожного наблюдения) было опубликован на YouTube.

Как видно на кадрах, автомобилистка, находящаяся за рулем синего Chevrolet, выехала на встречную трёхполосную магистраль и какое-то время еще не подозревала о том, что двигается в неверном направлении. Однако вскоре она осознала свою ошибку и попыталась развернуться, но все попытки были тщетны. За это время на дороге скопилось приличное количество машин, а один из грузовиков не смог объехать Шевроле горе-автомобилистки и протаранил его. откинув на пару метров.

После этого девушка вообще не стала предпринимать какие-либо действия и покинула автомобиль – вероятно, в ожидании полиции и спасательных служб.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на дорогах Киева засняли опасный биток из США.