В Польше автомобилистка два раза подряд врезалась в прицеп, пока стояла на светофоре

В Польше произошло ДТП, которое наглядно показывает, чем может обернуться растерянность за рулем. Водитель Toyota Yaris дважды врезалась в автомобиль с прицепом, пока обе машины стояли на светофоре в ожидании зеленого света.

Как следует из видео, опубликованного на YouTube-канале Polscy Kierowcy (сам ролик был снят задним видеорегистратором пострадавшего), сначала автомобилистка остановилась с соблюдением безопасной дистанции и ничего не указывало на то, что вскоре произойдет авария. Однако через несколько секунд ее машина начинает медленно двигаться в сторону впереди стоящего транспортного средства и совершает столкновение. После этого женщина выходит на улицу, проверяет повреждения и возвращается за руль. Мгновение спустя ситуация в точности повторяется – "Ярис" снова ударяет прицеп (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

ДТП произошло, судя по всему, из-за невнимательности и растерянности Скриншот видео

Судя по всему, основная часть повреждений пришлась на "Тойоту" виновницы. Если бы впереди стоял дорогой автомобиль или мотоцикл, все было бы гораздо серьезнее. Данная ситуация – урок для женщины проявлять большую осторожность, а для других – напоминание о том, что в ДТП в можно угодить даже при минимальной невнимательности, даже если ехать медленно.

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