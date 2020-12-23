В Польше автомобилистка два раза подряд врезалась в прицеп, пока стояла на светофоре

В Польше произошло ДТП, которое наглядно показывает, чем может обернуться растерянность за рулем. Водитель Toyota Yaris дважды врезалась в автомобиль с прицепом, пока обе машины стояли на светофоре в ожидании зеленого света.

Как следует из видео, опубликованного на YouTube-канале Polscy Kierowcy (сам ролик был снят задним видеорегистратором пострадавшего), сначала автомобилистка остановилась с соблюдением безопасной дистанции и ничего не указывало на то, что вскоре произойдет авария. Однако через несколько секунд ее машина начинает медленно двигаться в сторону впереди стоящего транспортного средства и совершает столкновение. После этого женщина выходит на улицу, проверяет повреждения и возвращается за руль. Мгновение спустя ситуация в точности повторяется – "Ярис" снова ударяет прицеп (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Судя по всему, основная часть повреждений пришлась на "Тойоту" виновницы. Если бы впереди стоял дорогой автомобиль или мотоцикл, все было бы гораздо серьезнее. Данная ситуация – урок для женщины проявлять большую осторожность, а для других – напоминание о том, что в ДТП в можно угодить даже при минимальной невнимательности, даже если ехать медленно.

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