Автомобилист разогнался до 250 км/ч с целью избежания штрафа

Во Франции произошел необычный случай. На загородной трассе жандармы остановили водителя, который ехал с существенным превышением скорости – 249 км/ч. Как объяснил автомобилист, таким он образом он хотел избежать штрафа, который ему грозил за нарушение карантинных ограничений.

По информации La Depeche, нарушителем оказался 55-летний водитель Audi. Мужчина заявил правоохранителям, что хотел успеть в Париж до наступления комендантского часа, который был введен во французской столицы из-за пандемии. В случае поимки в запрещенное время передвижения его могли оштрафовать на несколько тысяч евро.

Однако полицейские не приняли во внимание оправдания водителя и наказали его в соответствии с законом – за значительное превышение скорости на участке с ограничением в 130 км/ч на мужчину наложили административный арест. Его права и машину временно конфисковали – до решения суда. Судя по всему, теперь водитель придется заплатить другой штраф – за нарушение ПДД.

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