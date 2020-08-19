Автомобили Януковича попали на обзор к рэперу Kyivstoner

Популярный украинский видеооблогер и рэпер Kyivstoner ознакомился с эксклюзивными автомобилями, которые ранее принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу. Бывший участник "Грибов" посетил Межигорье и сделал несколько коротких видеообзоров этих машин и опубликовал их в своем Instagram.

Киевстонер называет свои видео "босяцкими обзорами". В одном из видео он рассказывает о “самой достойной Авдюхе”, в другом – “карете из Пентагона". Наконец, два других ролика являются "босяцко-советским" и "гансто-босяцким обзором" (они посвящены лимузину ЗИЛ-410441 и американской классике 50-х соответственно).

Сами видео достаточно короткие – на 2-3 минуты, при этом повествование об автомобилях изложено в шутливой форме, присущей Киевстонеру.

Обзор Audi:

Обзор Jeep:

.Обзор ЗиЛ:

Обзор американской классики:

Видео: instagram.com/kyivstoner

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