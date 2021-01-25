Автомобили Высоцкого – на чем ездил легендарный певец и актер

Владимир Высоцкий был большим любителем быстрой езды и владел самыми разными автомобилями – от "Жигулей" до Mercedes-Benz.

АвтоОбоз решил вспомнить автомобильные пристрастия любимого многими актера и певца, которому сегодня исполнилось бы 83 года.

По словам друзей, Высоцкий хорошо разбирался в автомобилях и любил обсудить новинки. Первой машиной певца стала 21-я "Волга". По словам фотографа Валерия Плотникова, который был дружен с Владимиром Семеновичем, "Волгу" серого цвета он приобрел в 1967 году. Первый автомобиль Высоцкий быстро разбил. Появившийся в 1971 году ВАЗ-2101 ожидала так же участь. "Увы, но и его он вскоре разбил из-за своей агрессивной манеры вождения", – рассказывает Плотников.

На смену "Копейке" пришел французский Renault 16, который ему подарила Марина Влади. В первый же день Владимир Семенович умудрился врезаться в автобус. Несмотря на проблемы с запчастями, машину восстановили, а звездная пара смогла даже преодолеть на нем немалый путь из Москвы в Париж. Во Франции автомобиль благополучно продали.

Следующей машиной Высоцкого стал BMW 2500, точнее два одинаковых BMW. Первый он привез с гастролей по Европе, а второй приобрел в Москве в комиссионном магазине. На учет Высоцкий поставил только одну из них, хотя ездил на обеих, просто перевешивая номера 92-99 ММБ.

К 1976 году Владимир Семенович избавился от обеих машин, одну продал в Москве, а вторую – во время очередной поездки во Францию. А его новой автомобильной страстью стал Mercedes-Benz. Небесно-голубой W116 c номером 71–76 ММУ знала вся Москва. "Такие машины сейчас – раритет, найти их довольно сложно. Мы со съемочной командой даже обратились в компанию Mercedes-Benz, чтобы они подсказали нам, как лучше это сделать", – рассказывал Высоцкий. "Он любил прихвастнуть: „Такая машина есть только у меня, ну и еще у Брежнева", – рассказывает артистка Нина Ургант, близкая подруга Высоцкого.

Несмотря на свою любовь к Mercedes-Benz, 1 января 1980 года Владимир Семенович разбил машину, врезавшись в трамвай. После смерти певца он еще долго стоял в мастерской. Потом по таинственным причинам автомобиль оказался в Грузии, где на его след удалось напасть бизнесмену и коллекционеру Андрею Гавриловскому. Он выкупил легендарный 116-й, восстановил и теперь машина находится в музее Высоцкого в Екатеринбурге. "У нас есть все документы на нее, в том числе, доверенность, подтверждающая, что это машина Высоцкого", – комментирует Гавриловский.

За год до своей смерти, в 1979 году, на гастролях в Германии, Высоцкий приобрел свой последний Mercedes-Benz – двухместное купе 350 SLC. На нем он даже не доехал до Москвы – на трассе Москва-Брест он улетел в кювет. К счастью, все обошлось благополучно для водителя, а машина отправилась на ремонт. Где сегодня находится этот автомобиль – не известно.

Все знакомые Высоцкого отмечают, что за рулем он был очень импульсивный и эмоциональным. "Ему всегда хотелось подчеркнуть мощь машины своей экспрессивной манерой вождения", – вспоминает Нина Ургант.

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