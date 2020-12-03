Автомобили, цвет которых нельзя было выбрать: ТОП моделей

Цвет автомобиля – важная составляющая персонализации и отражения характера владельца. Но не всегда производители предлагают выбор, поэтому покупать машину приходится в конкретном цвете.

AutoOboz показал модели автомобилей, которые отправились в продажу в выбранном компанией оттенке без каких-либо альтернатив. Интересно, что все эти машины – редкие и быстрые спорткары.

BMW M3 GTS – вершина развития купе М3. Около 10 лет назад баварский производитель придумал создать ультимативную модификацию модели. Автомобиль получил увеличенный двигатель и сниженную общую массу – традиционный рецепт для по-настоящему быстрой машины. "Вишенкой на торте" был цвет – насыщенный оранжевый оттенок. Без альтернатив.

BMW M3 GTS выпускали в оранжевом цвете BMW

BMW M3 GTS имел отличительные характеристики BMW

Один из наиболее странных, желанных и загадочных автомобилей в истории – DeLorean DMC-12. Этот суперкар примечателен тем, что все изготовленные экземпляры были в одном цвете. А если конкретнее, цвета не было вообще, ведь в компании решили оставить кузов неокрашенным. Стальной блеск металлических поверхностей – визитная карточка не только профессиональной кухни, но и DeLorean.

DeLorean DMC-12 решили и вовсе не красить kanobu.ru

Автомобиль имел стальной блеск 3dnews.ru

Итальянская Ferrari F40 оказалась лучшим суперкаром своего времени, а сегодня занимает почетное место в коллекции каждого энтузиаста, которому посчастливилось заполучить эту машину. При этом цвет может быть любым. Хотя все это "вкусовщина", которая не имеет отношения к оригинальному окрасу. Все F40 изначально были красными.

Ferrari F40 назван лучшим суперкаром своего времени Ferrari

Ferrari F40 изначально был красным Ferrari

Ford Racing Puma был быстрым компактным авто на базе хэтчбека Fiesta. А синий – любимый цвет Ford. Улавливаете связь? Все экземпляры компактной модели выкрасили в темный насыщенный оттенок. И не только этот автомобиль – Focus RS первого поколения также был только синим.

Ford Racing Puma разработан на базе хэтчбека Fiesta redd.it

Ford Focus RS был только синим Ford

Lamborghini Reventon, построенный на базе Murcielago, всех поразил смелым дизайном, собранным из резких граней. И без того "острые" модели компании на фоне Reventon выглядели простовато. Во многом этому способствовал и уникальный темно-серый матовый окрас.

Lamborghini Reventon поражает смелым дизайном Lamborghini

Lamborghini Reventon имел темно-серый матовый окрас Lamborghini

Компактный Mini Works GP – ультимативная модификация стандартного хэтчбека. Вообще автомобили Mini известны заводской персонализацией, когда можно выбрать практически любой оттенок и дополнить образ необходимыми аксессуарами. Но в каждом поколении спортивные Works GP – всегда серые.

Mini Works GP – ультимативная модификация стандартного хэтчбека Mini

Mini Works GP всегда серые Mini

Porsche 911 GT3 RS оказался легким, мощным и юрким покорителем гоночных треков и извилистых дорог. Всем своим видом автомобиль намекал на динамичный характер езды и проворную управляемость. Но все это только с белым кузовом, с которым покупателям приходилось мириться. В качестве утешения существовала возможность выбрать цвет колесных дисков и наклеек. Их было два – красный и синий.

Porsche 911 GT3 RS был лишь в белом цвете Porsche

К нему можно было выбрать цветные диски Porsche

Еще один образец оригинальной немецкой фантазии – Porsche 911 Sport Classic. Этот спорткар был гораздо дороже стандартного 911 и отправился в продажу ограниченным тиражом. Подчеркнуть особенный эстетический статус автомобиля была призвана схема окраски. Свето-серый цвет сочетался с чуть более темными широкими полосами, которые пересекали весь кузов вдоль. В сочетании с ретроспективными колесами получилось очень элегантно.

Porsche 911 Sport Classic имел оригинальную схему окраски Porsche

Спорткар выпустили ограниченным тиражом Porsche

Subaru Impreza P1 – один из тех автомобилей, которые необходимо было отправить в свободную продажу для доступа к участию в ралли. Всего создали 1000 таких машин. Сегодня коллекционеры отдают за них сотни тысяч долларов. И никого не смущает, что выбирать приходится из синих машин.

Subaru Impreza P1 был синим Subaru

Всего создали 1000 таких машин Subaru

Автомобиль, с которого все началось. Ford Model T. Именно это персональное транспортное средство породило унификацию. Это отображалось в налаженном конвейерном производстве. Которое, в свою очередь, возвышало экономию средств и времени. Значит, автомобили нужно красить только в один цвет – черный. Простой, дешевый и универсальный. Блестяще.

Ford Model T красили в черный цвет auto.vercity.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых необычных моделях авто, которым не удалось надолго задержаться на рынке. Все они оказались запоминающимися машинами, но преемников так и не получили.