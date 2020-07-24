Автомобили Skoda китайской сборки: их уже 3 миллиона

C 2007 года Skoda выпускает автомобили в Китае. И вот на днях компания отрапортовала о важном достижении: в этой стране она произвела уже три миллиона авто. Юбилейной моделью стал кроссовер Skoda Karoq.

На сегодняшний день Skoda производит до девяти различных моделей в КНР на четырех разных заводах (это совместные предприятия SAIC-Volkswagen). Китай является крупнейшим рынком Skoda с 2010 года, и это единственный регион, где бренд предлагает аж 5 моделей кроссоверов – это хорошо известные Kodiaq и Karoq, новый Kamiq и пара локальных эксклюзивов, Kamiq GT и Kodiaq GT .

Skoda Karoq - трёхмиллионное авто чехов, собранное в Китае. Фото: auto.cz

Но все же самой успешной моделью Skoda в Китае является Octavia. С 2007 года в Китае было произведено 1,4 миллиона единиц этой модели. Помимо того, в Поднебесной компании из Млада-Болеслава производит флаганский Superb, а также бюджетные Rapid и Rapid Spaceback.

Skoda Kodiaq GT. Фото: auto.cz

Одновременно с этим китайское производство чешской марки быстро растет. Если в 2007 году Skoda произвела 39 000 автомобилей в Китае, то в период с 2017 по 2019 год – уже 953 000 автомобилей. Сейчас примерно каждый четвертый проданный автомобиль Skoda отправляется китайскому покупателю.

Skoda Kodiaq GT. Фото: auto.cz

"Это большое достижение стало возможным благодаря нашему превосходному модельному ряду, тесному сотрудничеству с нашим совместным предприятием SAIC-Volkswagen, профессиональным услугам, предоставляемым дилерами Skoda, и высокому уровню приверженности и работы сотрудников", – прокомментировал событие руководитель отдела производства и логистики Skoda Майкл Олеклаус.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda показала новую модель, которую назвали в честь велосипедов.