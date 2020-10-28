Автомобили Renault останутся без дизельных моторов

Компания Renault приняла решение отказаться от развития дизельных двигателей. Текущее поколение моторов, которые работают на "тяжелом топливе", станет последним для французской марки.

Как рассказал изданию Auto Infos технический директор Renault Жиль Ле Борн, такое решение связно с тем, что компания берет курс на "электрификацию" и гибридизацию" автомобилей. А подтолкнул ее к этому постоянно растущий спрос на "зеленые" авто, а также сильное ужесточение требований по выбросам к двигателям внутреннего сгорания.

"Новый Megane [одна из самых популярных моделей в линейке производителя – ред.], который будет представлен в конце 2021 года, покажет наши передовые решения в области электрификации. Мы оставим дизели в каталоге, но больше не разрабатываем новые. А после 2025 года все машины будут в той или иной степени гибридизированы. Мы приближаемся к концу эры дизельных моторов", – заявил топ-менеджер.

Жиль Ле Борн ожидает, что к 2025 году электромобили будут составлять примерно 15% от общего объема продаж "Рено", а к концу десятилетия этот показатель вырастит вдвое.

Отметим, что сейчас дизельные версии есть практически у всех моделей Renault: Logan, Sandero, Duster, Clio, Kadjar, Megane, Scenic, Kadjar, Talisman и Koleos. Их оснащают моторами семейства Blue dCi различного объема.

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