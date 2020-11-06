Автомобили по цене iPhone 12: самые интересные предложения в Украине

Купить iPhone 12 в Украине можно от 32 000 грн. Правда, некоторые реселлеры уже отчитались о распроданных партиях. Значит, эти деньги можно потратить на что-нибудь другое. Например, автомобиль.

АвтоОбоз собрал интересные предложения украинской вторички, где представлено множество б/у машин в разном состоянии. Разумеется, новый автомобиль за обозначенную сумму не купить – для этого вам понадобится около десятка iPhone. Но в пределах 32 тысяч гривен попробуем подыскать подержанную машину.

ЗАЗ 968 – $200

Старый "Запорожец" сегодня может заинтересовать или коллекционеров (в этом случае экземпляры хорошего качества довольно дорогие), или начинающих водителей. Однако сегодня новые автомобилисты все же выбирают более интересные и "дружелюбные" машины, пускай и заплатить придется дороже. Но 200 долларов (5 700 грн) за ЗАЗ 968 – уникальное предложение.

ЗАЗ 968 auto.ria

Главное, что машина на ходу. Собственно, это единственное достоинство. Зато в несколько раз дешевле нового iPhone! Пробег составляет 82 000 км. Кажется, что на самом деле автомобиль преодолел гораздо больше. Кузов практически уничтожен ржавчиной. Покупатель должен точно осознавать, что эта машина у него не надолго.

СМЗ С-3А – $420

Так называемая "инвалидка" и в советские времена (1988 год) казалась довольно странным транспортным средством. Сегодня – тем более. На дорогах можно встретить только за пределами больших городов. И то, если повезет.

СМЗ С-3А auto.ria

А купить предлагают всего за $420 (12 000 грн). Пробег – 4 000 км. Состояние – не музейный экспонат, но намного лучше, чем можно было ожидать от машины, которой исполнилось более 30 лет. Цена у автомобиля хорошая, правда, позвонить и выйти в интернет с него не удастся.

Toyota Corolla – $650

Удивительно, но приблизительно половину стоимости iPhone 12 в Украине можно пустить на японскую машину. За праворульную Toyota Corolla 1980 года просят всего $650 (18 500 грн).

Toyota Corolla auto.ria

Продавец отмечает хорошее состояние двигателя и подвески. Пробег равен 140 000 км (скорее всего, больше). Внешне компактный седан кажется немного уставшим, салон потрепан чуть больше. С другой стороны, это очень надежное транспортное средство, которое нетрудно привести в надлежащий вид. И цена, конечно, очень привлекательная.

ВАЗ 2104 – $800

Вообще на рынке б/у авто в Украине очень много ВАЗов до $1000. Конкретный 2104 – очередной из этого списка. Просят за машину с пробегом 68 000 км 800 долларов (23 000 грн). Это много.

ВАЗ 2104 auto.ria

Ford Sierra – $850

Есть какая-то магия в старых моделях Ford – очень ликвидный товар на вторичке. Sierra 1990 года оценили в $850 (24 000 грн). Автомобиль преодолел 350 000 км, но на меньшее рассчитывать и не приходилось.

Ford Sierra auto.ria

Машина на ходу, но, по информации владельца, требует вложений (разумеется). Если не понравится, можно быстро продать почти за ту же сумму. Добавите совсем немного, купите iPhone 12 и на троллейбус.

Audi 100 – $980

А теперь серьезно. Audi 100 – это не шутки. За этой моделью гоняются почти все. И каждый хочет найти экземпляр в хорошем состоянии. Конкретной машине повезло чуть меньше, но и просят за нее лишь $980 (28 000 грн).

Audi 100 auto.ria

Пробег равен 200 000 км. Немецкая классика требует некоторых вложений, но в целом на ходу. Хорошая машина.

ЛуАЗ 969М – $999

Внедорожник тоже можно купить по цене смартфона. За украинский ЛуАЗ просят $999 (28 500 грн). Состояние очень хорошее, а пробег – всего 41 000 км. И полный привод!

ЛуАЗ 969М auto.ria

ЗАЗ 1102 Таврия – $1000

Еще одно предложение отечественного автопрома. Как мы рассказывали ранее, в Украине предлагают множество машин ЗАЗ в разном состоянии с большим разбегом в ценах. Сразу стоит отметить, что $1000 (28 500 грн) – не самая выгодная сделка.

ЗАЗ 1102 Таврия auto.ria

Бюджетник преодолел всего 26 000 км. Видимо, поэтому продавец просит такие деньги. Состояние очень хорошее.

Volvo 440 – $1100

На вторичке без проблем можно найти автомобиль дороже 1000 долларов. Но подыскать хорошее предложение – задача непростая. Этот Volvo 440 за $1100 (31 400 грн) оказался очень привлекательной машиной.

Volvo 440 auto.ria

Седан 1990 года до сих пор выглядит актуальным благодаря сбалансированному дизайну, а пробег равен 380 000 км. Внушительная цифра. Сколько еще эта машина сумеет преодолеть, зависит от нового владельца, но состояние более чем удовлетворительное.

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал об автомобилях на украинском вторичном рынке, которых стоит избегать. Если купить одну из этих немецких моделей, ремонт может оказаться намного дороже машины, поэтому стоит тщательно взвесить все за и против.