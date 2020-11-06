Автомобили по цене iPhone 12: самые интересные предложения в Украине

Купить iPhone 12 в Украине можно от 32 000 грн. Правда, некоторые реселлеры уже отчитались о распроданных партиях. Значит, эти деньги можно потратить на что-нибудь другое. Например, автомобиль.

АвтоОбоз собрал интересные предложения украинской вторички, где представлено множество б/у машин в разном состоянии. Разумеется, новый автомобиль за обозначенную сумму не купить – для этого вам понадобится около десятка iPhone. Но в пределах 32 тысяч гривен попробуем подыскать подержанную машину.

Старый "Запорожец" сегодня может заинтересовать или коллекционеров (в этом случае экземпляры хорошего качества довольно дорогие), или начинающих водителей. Однако сегодня новые автомобилисты все же выбирают более интересные и "дружелюбные" машины, пускай и заплатить придется дороже. Но 200 долларов (5 700 грн) за ЗАЗ 968 – уникальное предложение.

Главное, что машина на ходу. Собственно, это единственное достоинство. Зато в несколько раз дешевле нового iPhone! Пробег составляет 82 000 км. Кажется, что на самом деле автомобиль преодолел гораздо больше. Кузов практически уничтожен ржавчиной. Покупатель должен точно осознавать, что эта машина у него не надолго.

Так называемая "инвалидка" и в советские времена (1988 год) казалась довольно странным транспортным средством. Сегодня – тем более. На дорогах можно встретить только за пределами больших городов. И то, если повезет.

А купить предлагают всего за $420 (12 000 грн). Пробег – 4 000 км. Состояние – не музейный экспонат, но намного лучше, чем можно было ожидать от машины, которой исполнилось более 30 лет. Цена у автомобиля хорошая, правда, позвонить и выйти в интернет с него не удастся.

Удивительно, но приблизительно половину стоимости iPhone 12 в Украине можно пустить на японскую машину. За праворульную Toyota Corolla 1980 года просят всего $650 (18 500 грн).

Продавец отмечает хорошее состояние двигателя и подвески. Пробег равен 140 000 км (скорее всего, больше). Внешне компактный седан кажется немного уставшим, салон потрепан чуть больше. С другой стороны, это очень надежное транспортное средство, которое нетрудно привести в надлежащий вид. И цена, конечно, очень привлекательная.

Вообще на рынке б/у авто в Украине очень много ВАЗов до $1000. Конкретный 2104 – очередной из этого списка. Просят за машину с пробегом 68 000 км 800 долларов (23 000 грн). Это много.

Есть какая-то магия в старых моделях Ford – очень ликвидный товар на вторичке. Sierra 1990 года оценили в $850 (24 000 грн). Автомобиль преодолел 350 000 км, но на меньшее рассчитывать и не приходилось.

Машина на ходу, но, по информации владельца, требует вложений (разумеется). Если не понравится, можно быстро продать почти за ту же сумму. Добавите совсем немного, купите iPhone 12 и на троллейбус.

А теперь серьезно. Audi 100 – это не шутки. За этой моделью гоняются почти все. И каждый хочет найти экземпляр в хорошем состоянии. Конкретной машине повезло чуть меньше, но и просят за нее лишь $980 (28 000 грн).

Пробег равен 200 000 км. Немецкая классика требует некоторых вложений, но в целом на ходу. Хорошая машина.

Внедорожник тоже можно купить по цене смартфона. За украинский ЛуАЗ просят $999 (28 500 грн). Состояние очень хорошее, а пробег – всего 41 000 км. И полный привод!

Еще одно предложение отечественного автопрома. Как мы рассказывали ранее, в Украине предлагают множество машин ЗАЗ в разном состоянии с большим разбегом в ценах. Сразу стоит отметить, что $1000 (28 500 грн) – не самая выгодная сделка.

Бюджетник преодолел всего 26 000 км. Видимо, поэтому продавец просит такие деньги. Состояние очень хорошее.

На вторичке без проблем можно найти автомобиль дороже 1000 долларов. Но подыскать хорошее предложение – задача непростая. Этот Volvo 440 за $1100 (31 400 грн) оказался очень привлекательной машиной.

Седан 1990 года до сих пор выглядит актуальным благодаря сбалансированному дизайну, а пробег равен 380 000 км. Внушительная цифра. Сколько еще эта машина сумеет преодолеть, зависит от нового владельца, но состояние более чем удовлетворительное.

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал об автомобилях на украинском вторичном рынке, которых стоит избегать. Если купить одну из этих немецких моделей, ремонт может оказаться намного дороже машины, поэтому стоит тщательно взвесить все за и против.