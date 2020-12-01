Индийский автопроизводитель начал доставлять машины в "мешках"

Индийский производитель автомобилей Tata Motors придумал необычный способ, как безопасно доставлять машины в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Компания решила отправлять свои машины в специальных "воздушных шарах безопасности" (Safety Bubble), чтобы максимально уберечь людей от возможного заражения, особенно – своих клиентов.

Первым таким автомобилем стал новый хэтчбек Tata Tiago. В cтирильном пластиковом мешке его доставили к одному из дилеров в Индии, где его передали покупателю, пишет Autocar India.

Первый автомобиль, упакованный в специальный мешок Twitter /TataMotors_Cars

"Пузырь", в который помещается автомобиль, предотвращает любой контакт лиц с транспортным средством во время поставки – от момента выезда машины из завода до передачи ее покупателю. Необычная защита изготавливается из полиэтилена, основная часть при этом является прозрачной – такое решение напоминает упаковку игрушечного авто. Перед тем, как машину "заворачивают" в "мешок", ее тщательно моют и дезинфицируют, благодаря чему существенно уменьшается риск инфицирования представителей завода, дилера, а также самого клиента.

Первый автомобиль, упакованный в специальный мешок Twitter /TataMotors_Cars

К слову, это уже не первый случай, когда Tata Motors проявляет "антикоронавирусную" инициативу. Ранее компания предложила свои клиентам специальный защитный набор аксессуаров, предназначенный для обеспечения автовладельцев дополнительным уровнем безопасности. В него вошли очиститель воздуха, который устанавливается в подстаканник любого автомобиля марки Tata, воздушный фильтр, также совместимый со всеми моделями индийского бренда, и стандартный комплект для дезинфекции (дезинфицирующее средство для рук, маски N95, перчатки для рук и т.п.).

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