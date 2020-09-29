Автомобили, которые можно перепродать за огромные деньги: ТОП-3 ярких примера

Некоторые подержанные автомобили могут стать отличной инвестицией в будущее. AutoOboz решил показать такие машины на примере трёх экземпляров, который сейчас продает один из дилеров Германии.

Данные модели предлагает компания Mechatronik, специализирующаяся на немецкой классике. В ее каталоге есть редкие и эксклюзивные машины, которые сразу же после покупки "из салона" были помещены на хранение. И вот теперь фирма собирается "поднять" на них приличные деньги.

Mercedes-Maybach S650 Cabriolet

Mercedes-Maybach S650 Cabriolet. Фото: mechatronik.de

Mercedes-Maybach является синонимом высочайшего качества и беспрецедентной роскоши. Конечно, автомобили этой марки часто стоят баснословных денег. Яркий тому пример – Mercedes-Maybach S650 Cabriolet. Когда-то было выпущено всего 300 экземпляров этой модели со стартовой ценой за каждый чуть больше 250 000 евро. Три года спустя одна из таких машин снова в продаже – с пробегом всего 65 км. Но теперь эксклюзивный кабриолет с двигателем V12 мощностью 630 л.с. и 1000 Нм. продают за 301 600 евро.

Mercedes-Maybach S650 Cabriolet Фото: mechatronik.de

Mercedes-Benz AMG G63 6x6

Mercedes-Benz AMG G63 6x6. Фото: mechatronik.de

Еще более очевидный пример – бескомпромиссный трехосный G-Class. Стартовая цена AMG G63 6x6 составляла 451 000 евро. Сейчас модель 2009 года с пробегом всего 230 километров предлагается за невероятную сумму в 1 011 500 евро.

Mercedes-Benz AMG G63 6x6. Фото: mechatronik.de

Porsche 911 R

Porsche 911 R. Фото: mechatronik.de

Наконец, та же компания предлагает Porsche 911 R, который был распродан в рекордно короткие сроки, несмотря на высокую цену. И заработок фантастический. Porsche продавал машину за 189 500 евро, а теперь Mechatronik собирается заработать на таком суперкаре более полумиллиона евро.

Porsche 911 R Фото: mechatronik.de

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