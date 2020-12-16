Автомобили Mercedes-Benz получили 8 наград конкурса "Модель года"

Автомобили Mercedes-Benz удостоены сразу 8 наград конкурса "Модель года", проводимого специализированным журналом для моделистов – Modell Fahrzeug.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Продукция немецкого бренда пользуются популярностью не только у автомобилистов, но и у поклонников автомобильных миниатюр. Для многих детское увлечение переросло в серьезное взрослое хобби. Именно для таких людей немецкий издательский дом Delius Klasing печатает ежемесячный специализированный журнал Modell Fahrzeug (нем. "Модели автомобилей").

Обложка свежего номера Modell Fahrzeug с результатами конкурса media.daimler.com

Ежегодно он проводит конкурс среди читателей на звание лучшей модели. 10-й раз подряд за 30-летнюю историю конкурса приз "Top Model Brand" завоевал Mercedes-Benz. Кроме того, моделям немецкого бренда достались еще семь наград.

"Супермоделью 2020 года" назван Mercedes-Benz 600 Pullman с кузовом ландоле, изготовленный компанией СМС в масштабе 1/18. Эта модель также получила приз в категории "Collectors’ 1/18 Classics". Стоимость такой миниатюры – свыше 900 евро.

"Супермоделью 2020 года" назван Mercedes-Benz 600 Pullman media.daimler.com

Гоночный седан Mercedes-Benz AMG 300 SEL 6.8 воспроизведен с высокой точностью компанией Schuco в масштабе 1/87, который очень популярен у коллекционеров железнодорожных миниатюр и соответствует масштабу поездов H0. В нынешнем конкурсе модель победила в номинации "Collectors’ 1/87 Classic Cars". Стоимость такой миниатюры – около 10 евро.

Mercedes-Benz AMG 300 SEL 6.8 воспроизведен с высокой точностью компанией Schuco в масштабе 1/87 media.daimler.com

Еще одна интересная модель в масштабе 1/87 завоевала награду нынешнего конкурса. Отличительной особенностью вездехода Unimog 406 длиной всего 5 см является то, что он оснащен электроприводом и управляется по радио. Модель изготовлена компанией Carson RC Sport, а ее стоимость 99,5 евро. Миниатюра победила в номинации "RC: Electro-Economy".

Этот Unimog 406 длиной всего 5 см имеет электропривод и управляется по радио media.daimler.com

В категории "Collectors’ 1/43 Current Large-Run Series" приз достался автомобилю безопасности чемпионата Формулы 1 Mercedes-AMG GT R. Миниатюра выполнена в масштабе 1/43 компанией Premium X. Стоимость модели – около 40 евро.

Mercedes-AMG GT R в масштабе 1/43 от компании Premium X media.daimler.com

Копия пожарного автомобиля Benz 2 CSN 1925 года, оригинал которого можно увидеть в Музее пожарной охраны в Виннендене, изготовлена в масштабе 1/43 компанией Autocult. Новинка завоевала приз в категории "Collectors’ 1/43 Commercial Vehicles". Стоимость модели – 135 евро.

Копия пожарного автомобиля Benz 2 CSN 1925 года изготовлена в масштабе 1/43 компанией Autocult media.daimler.com

Завершает список призеров Mercedes-Benz модель 280 SL "Pagoda" (W 113), выполненная в масштабе 1/18 компанией Schuco. Награда досталась одному из старейших производителей моделей-копий за совершенствование технологии изготовления. Благодаря этому удалось снизить розничную цену модели со 160 до 100 евро, сохранив при этом качество и высокий уровень детализации.

Mercedes-Benz модель 280 SL "Pagoda" (W 113) в масштабе 1/18 от компании Schuco media.daimler.com

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