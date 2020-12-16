Автомобили Mercedes-Benz получили 8 наград конкурса 'Модель года'

Автомобили Mercedes-Benz удостоены сразу 8 наград конкурса "Модель года", проводимого специализированным журналом для моделистов – Modell Fahrzeug.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Продукция немецкого бренда пользуются популярностью не только у автомобилистов, но и у поклонников автомобильных миниатюр. Для многих детское увлечение переросло в серьезное взрослое хобби. Именно для таких людей немецкий издательский дом Delius Klasing печатает ежемесячный специализированный журнал Modell Fahrzeug (нем. "Модели автомобилей").

Ежегодно он проводит конкурс среди читателей на звание лучшей модели. 10-й раз подряд за 30-летнюю историю конкурса приз "Top Model Brand" завоевал Mercedes-Benz. Кроме того, моделям немецкого бренда достались еще семь наград.

"Супермоделью 2020 года" назван Mercedes-Benz 600 Pullman с кузовом ландоле, изготовленный компанией СМС в масштабе 1/18. Эта модель также получила приз в категории "Collectors’ 1/18 Classics". Стоимость такой миниатюры – свыше 900 евро.

Гоночный седан Mercedes-Benz AMG 300 SEL 6.8 воспроизведен с высокой точностью компанией Schuco в масштабе 1/87, который очень популярен у коллекционеров железнодорожных миниатюр и соответствует масштабу поездов H0. В нынешнем конкурсе модель победила в номинации "Collectors’ 1/87 Classic Cars". Стоимость такой миниатюры – около 10 евро.

Еще одна интересная модель в масштабе 1/87 завоевала награду нынешнего конкурса. Отличительной особенностью вездехода Unimog 406 длиной всего 5 см является то, что он оснащен электроприводом и управляется по радио. Модель изготовлена компанией Carson RC Sport, а ее стоимость 99,5 евро. Миниатюра победила в номинации "RC: Electro-Economy".

В категории "Collectors’ 1/43 Current Large-Run Series" приз достался автомобилю безопасности чемпионата Формулы 1 Mercedes-AMG GT R. Миниатюра выполнена в масштабе 1/43 компанией Premium X. Стоимость модели – около 40 евро.

Копия пожарного автомобиля Benz 2 CSN 1925 года, оригинал которого можно увидеть в Музее пожарной охраны в Виннендене, изготовлена в масштабе 1/43 компанией Autocult. Новинка завоевала приз в категории "Collectors’ 1/43 Commercial Vehicles". Стоимость модели – 135 евро.

Завершает список призеров Mercedes-Benz модель 280 SL "Pagoda" (W 113), выполненная в масштабе 1/18 компанией Schuco. Награда досталась одному из старейших производителей моделей-копий за совершенствование технологии изготовления. Благодаря этому удалось снизить розничную цену модели со 160 до 100 евро, сохранив при этом качество и высокий уровень детализации.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz нарядила свои модели в "уродливые" свитера, а 63-летний Mercedes-Benz ушел с аукциона за $1,15 млн.