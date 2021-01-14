Автомобили Lada превратятся в Dacia

Концерн Renault презентовал стратегию развития под названием Renaulution, в рамках которой продукция АвтоВАЗа канет в Лету.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В иерархии концерна Renault марка Lada будет объединена с румынской Dacia.

Оптимизация предполагает отказ от российский платформ, которые используются в моделях "Гранта", "Веста" и "Нива". В планах французского концерна к 2025 году объединить продукцию, выпускаемую под марками Lada и Dacia на единой архитектуре CMF-B, которая уже используется на Dacia Logan и Sandero нового поколения. Общее количество моделей будет сокращено с 18 до 11, а совокупный объем производства достигнет 1,1 млн авто в год.

Сокращение платформ с 4 до 1 и моделей с 18 до 11 призвано повысить эффективность бизнеса и сократить производственные расходы group.renault.com

Согласно плану Renaulution, в ближайшие годы АвтоВАЗ продолжит выпускать свои нынешние модели, но уже с 2023 начнется выпуск автомобилей на унифицированной платформе Renault. Под маркой Lada до 2025 года будет представлено 4 новинки, включая новое поколение Niva (2024) и модель сегмента C-SUV (2025). Фактически, это будут "ребейджинговые" версии моделей Dacia.

Выпуск автомобилей Lada на унифицированной платформе Renault начнется в 2023 году group.renault.com

В свою очередь Dacia в текущем году начнет производство компактного электрического кроссовера Spring, по одной модели B-класса запланировано на 2022 и 2024 год. А в 2025-м должна выйти первая Dacia С-SUV.

Концептуальный кроссовер Dacia Bigster group.renault.com

Тизер нового поколения Lada Niva group.renault.com

"Ренолюция" направлена на оптимизацию производственных расходов и повышение эффективности бизнеса с учетом тенденций развития отрасли.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, объединение концернов FCA и Group PSA одобрено акционерами, а концерн GM изменил свой логотип и анонсировал стратегию развития.