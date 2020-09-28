Автомобили, которые сложно продать: 10 проблемных машин
Американский сайт ISeeCars, которые специализируется на автомобильной аналитике, составил список машин, которые сложнее всего продать. Критерием в данном случае выступило количество дней, за которые в среднем продается та или иная модель.
Как отмечает Carscoops, рейтинг основывается на анализе динамики авто рынка продаж в США в марте-июне 2020 года. В среднем подержанные авто за это время продавались 68,9 дней, тогда как у некоторых моделей этот показатель перевалил за 100 дней и даже дошел почти до 200 дней.
Большую часть мест в антирейтинге заняли премиальные авто, причем 5 из них – одной марки Land Rover. В целом же список выглядит следующим образом:
Land Rover Discovery – 199 дней;
Range Rover Velar – 188 дней;
Maserati Levante – 181 день;
Range Rover Sport – 125 дней;
Kia Cadenza – 121 день;
Land Rover Discovery Sport – 118 день;
Range Rover – 117 дней;
Cadillac XT4 – 115 дней;
Alfa Romeo Stelvio – 115 дней;
Ford EcoSport – 109 дней.
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