Автомобили, которые сложно продать: 10 проблемных машин

Американский сайт ISeeCars, которые специализируется на автомобильной аналитике, составил список машин, которые сложнее всего продать. Критерием в данном случае выступило количество дней, за которые в среднем продается та или иная модель.

Как отмечает Carscoops, рейтинг основывается на анализе динамики авто рынка продаж в США в марте-июне 2020 года. В среднем подержанные авто за это время продавались 68,9 дней, тогда как у некоторых моделей этот показатель перевалил за 100 дней и даже дошел почти до 200 дней.

Большую часть мест в антирейтинге заняли премиальные авто, причем 5 из них – одной марки Land Rover. В целом же список выглядит следующим образом:

Land Rover Discovery – 199 дней; Range Rover Velar – 188 дней; Maserati Levante – 181 день; Range Rover Sport – 125 дней; Kia Cadenza – 121 день; Land Rover Discovery Sport – 118 день; Range Rover – 117 дней; Cadillac XT4 – 115 дней; Alfa Romeo Stelvio – 115 дней; Ford EcoSport – 109 дней.

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